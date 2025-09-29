szeptember 29., hétfő

Magyar Népmese Hete

1 órája

Megválasztották 2025 legjobb lepsényi mesemondóját

Címkék#magyar népmese#lepsény#mesemondó verseny

Lepsényben a Magyar Népmese Napja hosszú évek óta már egy hetes rendezvénysorozatként kerül megrendezésre, így volt ez most is.

Feol.hu

Idén a program tematikájaként a banyák, boszorkányok kerültek a középpontba. Elsőként a helyi Fekete István Általános Iskola diákjai egy-egy 13+1 kérdésből álló mesekvízt töltöttek ki. Majd a Petőfi Sándor Művelődési Házban Laposa Julcsi és zenekara adott népzenei koncertet az alsós diákoknak. A következő napon a lepsényi Kastélykertben, a szabadidő parkban találhatták magukat az ovisok és az alsós tanulók, akiket hat állomáson várták a helyi boszorkányok egy-egy ügyességi feladat megoldására. 

Forrás: Borsos György

A Magyar Népmese Hete alkalmából rajzversenyt is hirdettek, melyre 84 diák készített meseillusztrációt A banya című magyar népmese alapján. A szebbnél szebb rajzok közül a zsűri 16 alkotást jutalmazott. A legszebb rajzot Madarász Adrienn 5. A osztályos tanuló készítette.

A mesehét várva várt eseménye a mesemondó verseny volt, mely során 22 kisgyermek vállalkozott arra, hogy az öttagú ítészeket elkápráztassa furfangos és tanulságos történetekkel. A zsűri minden évfolyamból egy győztest választott és közülük hirdette ki „2025 legjobb lepsényi mesemondóját”. 

Forrás: Borsos György

A díjazottak

Teichel Tibor (1.a), Baranyai Bence (2.b), Filótás Orsolya (3.a), Kányai Zorka (4.b) és Sulák Regina (5.a) lettek az évfolyamok első helyezettei. Közülük a zsüri Baranyai Bencét választotta az év mesemondójának, aki a „Csali mese” elmondásával győzte meg az ítészeket. Különdíjat kapott Gulyás Boglárka, Halas Janka és Orosz Henrik.

Forrás: Borsos György


 

 

