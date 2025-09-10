szeptember 10., szerda

Munkálatok

Megújul a kislángi óvoda

A nyár végén jelentős felújítás vette kezdetét a kislángi óvodában.

Feol.hu
Forrás: Kisláng Község Önkormányzata

Teljeskörű felújításon esett át a kiscsoportosok terme a kislángi óvodában. Gipszkarton álmennyezet, világítás korszerűsítés, laminált padló – ezekkel már megújult a terem, de kialakításra került egy új szekrénysor és a kicsik legnagyobb örömére egy galériás játszósarok is – derült ki az önkormányzat bejegyzéséből.

Forrás: Kisláng Község Önkormányzata

A felújítás a tervek szerint a közeljövőben tovább folytatódik. 


 

 

