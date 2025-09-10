Megújul a kislángi óvoda

Teljeskörű felújításon esett át a kiscsoportosok terme a kislángi óvodában. Gipszkarton álmennyezet, világítás korszerűsítés, laminált padló – ezekkel már megújult a terem, de kialakításra került egy új szekrénysor és a kicsik legnagyobb örömére egy galériás játszósarok is – derült ki az önkormányzat bejegyzéséből.

Forrás: Kisláng Község Önkormányzata

A felújítás a tervek szerint a közeljövőben tovább folytatódik.



