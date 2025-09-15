szeptember 15., hétfő

Lopás

1 órája

Megdöbbentő! Szobrot loptak Gárdonyban

Címkék#szobor#ellopták#vidra

Megdöbbentő eset történt hétvégén Gárdonyban: valaki ellopta a kis sziget előtt álló, éppen egy éve avatott vidra szobrot. Az önkormányzat feljelentést tesz.

Feol.hu

Nem elég, hogy egy hete vandálok törtek-zúztak Gárdonyban, most hétfőre újabb kellemetlen meglepetéssel szembesülhetett az, aki a kis sziget bejáratához sétált: Kontur András köztéri vidra szobrának ugyanis csak a hűlt helyét találhatta az arra járó. 

Ilyen volt avatásakor a kis vidra szobor
Fotó: Ódor Balázs

Az éppen egy éve avatott kis szobor azóta sokak kedvencévé vált, gyakran simogatták meg az ágaskodó kis bronz állat buksiját. Eötvös Pál, Gárdony polgármestere feljelentést ígért az ügyben. 

A köztéri szobornak most csak a hűlt helye látható
Forrás: Eötvös Pál közösségi oldala

 

