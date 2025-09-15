Lopás
1 órája
Megdöbbentő! Szobrot loptak Gárdonyban
Megdöbbentő eset történt hétvégén Gárdonyban: valaki ellopta a kis sziget előtt álló, éppen egy éve avatott vidra szobrot. Az önkormányzat feljelentést tesz.
Nem elég, hogy egy hete vandálok törtek-zúztak Gárdonyban, most hétfőre újabb kellemetlen meglepetéssel szembesülhetett az, aki a kis sziget bejáratához sétált: Kontur András köztéri vidra szobrának ugyanis csak a hűlt helyét találhatta az arra járó.
Az éppen egy éve avatott kis szobor azóta sokak kedvencévé vált, gyakran simogatták meg az ágaskodó kis bronz állat buksiját. Eötvös Pál, Gárdony polgármestere feljelentést ígért az ügyben.
