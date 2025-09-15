Megdöbbentő! Szobrot loptak Gárdonyban

Nem elég, hogy egy hete vandálok törtek-zúztak Gárdonyban, most hétfőre újabb kellemetlen meglepetéssel szembesülhetett az, aki a kis sziget bejáratához sétált: Kontur András köztéri vidra szobrának ugyanis csak a hűlt helyét találhatta az arra járó.

Ilyen volt avatásakor a kis vidra szobor

Fotó: Ódor Balázs

Az éppen egy éve avatott kis szobor azóta sokak kedvencévé vált, gyakran simogatták meg az ágaskodó kis bronz állat buksiját. Eötvös Pál, Gárdony polgármestere feljelentést ígért az ügyben.