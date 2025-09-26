21 perce
Megkezdődött a MÁV 15 milliárdos felújítási programja, Fejér is érintett (videó)
Újabb jó hír érkezett a Pannónia Szívébe. Martonvásár vasútállomása egy nagyszabású felújításon esik át, amelynek célja, hogy az utazók számára kényelmesebb és modernebb környezetet teremtsen. A munkálatok már szeptemberben megkezdődtek a MÁV érintett megállóhelyein.
Szeptember 1-jével megkezdődtek a munkálatok két vasútállomáson is Fejér vármegyében.
Fotó: Fehér Gábor
A 132 milliós projekt keretében több fontos fejlesztés is megvalósul Martonvásáron – jelentette be Facebook-videójában Tessely Zoltán, a Pannónia Szíve országgyűlési képviselője. Az épület lapostetője új szigetelést kap, a homlokzat és a MÁV utasforgalmi terei is megújulnak. A vasútállomás akadálymentes lesz, és új kerékpártároló is épül.
A képviselő egy személyes történetet is megosztott, miszerint édesapja 25 éven keresztül volt a martonvásári állomásfőnök, így különösen megható számára, hogy éppen itt jelentheti be a fejlesztéseket. A MÁV és a Magyar falu program együttműködésének részeként országszerte összesen 15 milliárd forintból 14 vármegye 36 helyszínén valósulnak meg hasonló beruházások. A Pannónia Szívében Martonvásár mellett Gárdonyban is sor kerül egy hasonló projektre. A munkálatok szeptember elején kezdődtek és a kivitelezés 2025 tavaszáig tart.
Boldogok vagyunk, hogy a martonvásáriak és a környékről a martonvásári vasútállomást használók egy kényelmesebb, szebb utaskörnyezetben fogják tudni használni a Magyar Államvasutak szolgáltatásait
– tett hozzá a képviselő a bejelentés során.
A MÁV projektje mellett, van még egy jó hírünk!
A héten adták át Martonvásáron a káprázatosan szép új Brunszvik Júlia Térségi Bölcsődét. Garantáljuk, hogy iyen szépet még nem igen láttál. Gyere és nézd meg, milyen lett a vármegye legújabb ékköve.
Ahol a jövő kezdődik: Martonvásár káprázatosan szép új bölcsődéjének üzenete (galéria)