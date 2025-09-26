Megkezdődött a MÁV 15 milliárdos felújítási programja, Fejér is érintett (videó)

​A 132 milliós projekt keretében több fontos fejlesztés is megvalósul Martonvásáron – jelentette be Facebook-videójában Tessely Zoltán, a Pannónia Szíve országgyűlési képviselője. Az épület lapostetője új szigetelést kap, a homlokzat és a MÁV utasforgalmi terei is megújulnak. A vasútállomás akadálymentes lesz, és új kerékpártároló is épül.

Martonvásár és Gárdony is részese a MÁV felújítási projektjének, melynek része egy új kerékpártároló is.

Fotó: Fehér Gábor

A képviselő egy személyes történetet is megosztott, miszerint édesapja 25 éven keresztül volt a martonvásári állomásfőnök, így különösen megható számára, hogy éppen itt jelentheti be a fejlesztéseket. A MÁV és a Magyar falu program együttműködésének részeként országszerte összesen 15 milliárd forintból 14 vármegye 36 helyszínén valósulnak meg hasonló beruházások. A Pannónia Szívében Martonvásár mellett Gárdonyban is sor kerül egy hasonló projektre. A munkálatok szeptember elején kezdődtek és a kivitelezés 2025 tavaszáig tart.

​Boldogok vagyunk, hogy a martonvásáriak és a környékről a martonvásári vasútállomást használók egy kényelmesebb, szebb utaskörnyezetben fogják tudni használni a Magyar Államvasutak szolgáltatásait

– tett hozzá a képviselő a bejelentés során.

Van minek örülni Beethoven városában, büszkék történelmükre a martonvásáriak.

Fotó: Fehér Gábor

A MÁV projektje mellett, van még egy jó hírünk!

A héten adták át Martonvásáron a káprázatosan szép új Brunszvik Júlia Térségi Bölcsődét. Garantáljuk, hogy iyen szépet még nem igen láttál. Gyere és nézd meg, milyen lett a vármegye legújabb ékköve.