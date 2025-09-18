Már ma nekilátnak
1 órája
Ezért jönnek zajos éjszakák Fejérben
Éjszakai zajra számíthatnak a lakosok a vármegye második legnagyobb városában. A MÁV közlése szerint, karbantartási munkálatokat kezdődnek a dunaújvárosi állomásnál már ma estétől.
A MÁV bejelentése szerint a dunaújvárosi állomásnál a munkálatok zajjal járnak majd
Fotó: PMA
A társaság közleménye szerint a munkálatok elengedhetetlenek a vasúti közlekedés biztonságos és zökkenőmentes fenntartásához. A MÁV bejelentése szerint – amit Dunaújváros önkormányzata is közzé tett – a munkálatok zajjal járnak dunaújvárosi állomásnál, ezért a lakosság megértését és türelmét kérik az érintett időszakokban. Az előre tervezett karbantartás a következő napokban lesz:
MÁV: tervezett karbantartás Dunaújvárosban
- Szeptember 18. (kedd): 18:00 és másnap 6:00 óra között
- Szeptember 24. (hétfő): 19:00 és másnap 7:00 óra között
- Szeptember 25. (kedd): 18:00 és másnap 6:00 óra között
