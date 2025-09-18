Ezért jönnek zajos éjszakák Fejérben

A társaság közleménye szerint a munkálatok elengedhetetlenek a vasúti közlekedés biztonságos és zökkenőmentes fenntartásához. A MÁV bejelentése szerint – amit Dunaújváros önkormányzata is közzé tett – a munkálatok zajjal járnak dunaújvárosi állomásnál, ezért a lakosság megértését és türelmét kérik az érintett időszakokban. Az előre tervezett karbantartás a következő napokban lesz:

A MÁV bejelentése: Füldugókat elő, ezért lehet zaj éjszakánként

Forrás: MW/Illusztráció

MÁV: tervezett karbantartás Dunaújvárosban