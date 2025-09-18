szeptember 18., csütörtök

Ezért jönnek zajos éjszakák Fejérben

​Éjszakai zajra számíthatnak a lakosok a vármegye második legnagyobb városában. A MÁV közlése szerint, karbantartási munkálatokat kezdődnek a dunaújvárosi állomásnál már ma estétől.

Feol.hu
A MÁV bejelentése szerint a dunaújvárosi állomásnál a munkálatok zajjal járnak majd

Fotó: PMA

A társaság közleménye szerint a munkálatok elengedhetetlenek a vasúti közlekedés biztonságos és zökkenőmentes fenntartásához. A MÁV bejelentése szerint – amit Dunaújváros önkormányzata is közzé tett – a munkálatok zajjal járnak dunaújvárosi állomásnál, ezért a lakosság megértését és türelmét kérik az érintett időszakokban. Az előre tervezett karbantartás a következő napokban lesz:

​Éjszakai zajra számíthatnak a lakosok a vármegye második legnagyobb városában, a dunaújvárosi állomásnál- tette közzé a MÁV.
A MÁV bejelentése: Füldugókat elő, ezért lehet zaj éjszakánként
Forrás: MW/Illusztráció

MÁV: tervezett karbantartás Dunaújvárosban 

  • ​Szeptember 18. (kedd): 18:00 és másnap 6:00 óra között
  • ​Szeptember 24. (hétfő): 19:00 és másnap 7:00 óra között
  • Szeptember 25. (kedd): 18:00 és másnap 6:00 óra között

 

