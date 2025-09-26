Csodatea most Lidl akcióban

A japánok régóta esküsznek a matcha tea erejére, most pedig a hazai vásárlók is könnyebben elérhetik. A Lidl akciós kínálatában szeptember 25-től mindössze 1599 forintért kapható ez a luxusnak számító ital, amely egyébként 30 grammos kiszerelésben ötezer forintnál kezdődik a piacon.

A matcha tea az egyik legegészségesebb teafajta

Forrás: Shutterstock

Miért különleges a matcha tea?

A vaol cikkéből kiderül, hogy a matcha az egyik legmagasabb minőségű zöld tea, amelyet árnyékos ültetvényeken termesztenek és kíméletesen dolgoznak fel. Az így nyert por az egész tealevelet tartalmazza, így koncentráltan viszi be a szervezetbe az értékes antioxidánsokat, vitaminokat és ásványi anyagokat.

