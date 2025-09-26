szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

14°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Akció

1 órája

Csodatea most Lidl akcióban

Címkék#Lidl#matcha#tealevél#tea

Ez a csodatea antioxidánsokban gazdag, segít a vérnyomás rendezésében és rákmegelőző hatású. Most a Lidlben akciós áron érhető el a népszerű japán matcha tea.

Feol.hu

A japánok régóta esküsznek a matcha tea erejére, most pedig a hazai vásárlók is könnyebben elérhetik. A Lidl akciós kínálatában szeptember 25-től mindössze 1599 forintért kapható ez a luxusnak számító ital, amely egyébként 30 grammos kiszerelésben ötezer forintnál kezdődik a piacon.

A matcha tea az egyik legegészségesebb teafajta
A matcha tea az egyik legegészségesebb teafajta
Forrás: Shutterstock

Miért különleges a matcha tea?

A vaol cikkéből kiderül, hogy a matcha az egyik legmagasabb minőségű zöld tea, amelyet árnyékos ültetvényeken termesztenek és kíméletesen dolgoznak fel. Az így nyert por az egész tealevelet tartalmazza, így koncentráltan viszi be a szervezetbe az értékes antioxidánsokat, vitaminokat és ásványi anyagokat.

Hogy pontosan milyen hatásai vannak, IDE kattintva olvasható részletesen.

És ha már tea, tudta, hogy a mogyorólevél tea immunerősítő hatású?

Egy korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy a közönséges mogyoróbokor levele immunerősítő és revitalizáló hatású, azonban nem mindegy, mikor szedjük le és hogyan készítjük el. A további részletek és az elkészítés módja IDE kattintva olvasható el.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu