Ahol a jövő kezdődik: Martonvásár káprázatosan szép új bölcsődéjének üzenete (galéria)
Jelentős mérföldkőhöz érkezett a magyarországi bölcsődei ellátás. Míg 2010-ben mindössze 32 500 férőhely állt rendelkezésre, addig 2025-re ez a szám meghaladta a 70 000-et – mondta Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár Fejér vármegyében. Ennek a növekedésnek az egyik legújabb példája a Martonvásáron megnyílt Brunszvik Júlia Térségi Bölcsőde, ami a helyi összefogásnak köszönhetően valósulhatott meg.
Ilyen szépet még nem láttál, így néz ki a megye legújabb ékköve.
Fotó: Fehér Gábor
Az eseményen Horváth Bálint polgármester ünnepi beszédében kiemelte a projektben kulcsszerepet játszó „női energiát”. A martonvásári polgármester a Brunszvik család nagyszerű asszonyait, Brunszvik Terézt, Seeberg Annát, Brunszvik Jozefinát és Brunszvik Júliát idézte meg, akiknek öröksége, munkássága mélyen gyökerezik a város múltjában: „Martonvásár a grófnők városa, a kisvárosok grófnője."
Hozzátette azt is, hogy a Brunszvik Júlia Térségi Bölcsőde megvalósításában is a hölgyek vették ki a munkából az oroszlánrészt, a tervezéstől a kivitelezésig. Horváth Bálint köszönetet mondott a beruházásban részt vevő minden munkatársnak, kivitelezőnek és tervezőnek, és külön üdvözölte az intézmény leendő, kivétel nélkül hölgyekből álló dolgozóit, akik októbertől 56 gyermek fogadására készülnek. A városvezető szólt a beruházás pénzügyi hátteréről is, amely eredetileg közel 840 millió forintos támogatást nyertek el a Helyreállítási Alapból. A kivitelezés végül az eredeti szerződéses összeghez képest több mint 40 millió forint megtakarítást jelentett. Kiemelte, hogy a támogatás elsősorban a magyar adófizetőknek és a Kormánynak köszönhető, hiszen az európai uniós finanszírozási rész érkezése még bizonytalan. Tessely Zoltán, a Pannónia Szíve országgyűlési képviselőjének távollétében, a polgármester a képviselő köszöntő szavait is tolmácsolta.
Martonvásár példát mutat
Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár a Kormány család- és gyermekbarát politikájáról beszélt az átadón. Hangoztatta, hogy 2010 óta jelentősen bővült a bölcsődei férőhelyek száma Magyarországon: a korábbi 32 500 férőhely helyett mára több mint 70 000 férőhely áll a családok rendelkezésére, azaz a 668 ellátási hely, 3070 bölcsődére bővült. Mindemellett köszönetet mondott a helyi összefogásnak, amely lehetővé tette az új intézmény létrejöttét.
Szabó Tibor, korábbi polgármester, a vármegyei közgyűlés alelnöke a bölcsőde létrejöttének mérföldköveiről beszélt. Hangsúlyozta, hogy az új épületre azért volt szükség, mert a korábbi Apró Talpak családi bölcsődét „kinőtték”, ami a város gyarapodását és a családok növekedését jól mutatja.
Az ünnepélyes beszédeket követően sor került a szalagátvágásra, majd a vendégek körbejárhatták a gyönyörűen megépített intézményt. Délután pedig nyílt nap formájában várták a családokat, hogy ők is megismerkedhessenek a Brunszvik Júlia Térségi Bölcsődével.