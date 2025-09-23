Ahol a jövő kezdődik: Martonvásár káprázatosan szép új bölcsődéjének üzenete (galéria)

​Az eseményen Horváth Bálint polgármester ünnepi beszédében kiemelte a projektben kulcsszerepet játszó „női energiát”. A martonvásári polgármester a Brunszvik család nagyszerű asszonyait, Brunszvik Terézt, Seeberg Annát, Brunszvik Jozefinát és Brunszvik Júliát idézte meg, akiknek öröksége, munkássága mélyen gyökerezik a város múltjában: „Martonvásár a grófnők városa, a kisvárosok grófnője."

Az ünnepélyes szalagátvágás pillanatai Martonvásáron, van ok az örömre.

Fotó: Fehér Gábor

Hozzátette azt is, hogy a Brunszvik Júlia Térségi Bölcsőde megvalósításában is a hölgyek vették ki a munkából az oroszlánrészt, a tervezéstől a kivitelezésig. Horváth Bálint köszönetet mondott a beruházásban részt vevő minden munkatársnak, kivitelezőnek és tervezőnek, és külön üdvözölte az intézmény leendő, kivétel nélkül hölgyekből álló dolgozóit, akik októbertől 56 gyermek fogadására készülnek. A városvezető szólt a beruházás pénzügyi hátteréről is, amely eredetileg közel 840 millió forintos támogatást nyertek el a Helyreállítási Alapból. A kivitelezés végül az eredeti szerződéses összeghez képest több mint 40 millió forint megtakarítást jelentett. Kiemelte, hogy a támogatás elsősorban a magyar adófizetőknek és a Kormánynak köszönhető, hiszen az európai uniós finanszírozási rész érkezése még bizonytalan. Tessely Zoltán, a Pannónia Szíve országgyűlési képviselőjének távollétében, a polgármester a képviselő köszöntő szavait is tolmácsolta.

