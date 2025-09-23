szeptember 23., kedd

Tekla névnap

17°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Büszkeség

1 órája

Ahol a jövő kezdődik: Martonvásár káprázatosan szép új bölcsődéjének üzenete (galéria)

Címkék#bölcsőde#Brunszvik Teréz#Horváth Bálint#Martonvásár#Soltész Miklós#Tessely Zoltán#helyreállítási alap#unió

Jelentős mérföldkőhöz érkezett a magyarországi bölcsődei ellátás. Míg 2010-ben mindössze 32 500 férőhely állt rendelkezésre, addig 2025-re ez a szám meghaladta a 70 000-et – mondta Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár Fejér vármegyében. Ennek a növekedésnek az egyik legújabb példája a Martonvásáron megnyílt Brunszvik Júlia Térségi Bölcsőde, ami a helyi összefogásnak köszönhetően valósulhatott meg.

Kecskés Zoltán
Ahol a jövő kezdődik: Martonvásár káprázatosan szép új bölcsődéjének üzenete (galéria)

Ilyen szépet még nem láttál, így néz ki a megye legújabb ékköve.

Fotó: Fehér Gábor

​Az eseményen Horváth Bálint polgármester ünnepi beszédében kiemelte a projektben kulcsszerepet játszó „női energiát”. A martonvásári polgármester a Brunszvik család nagyszerű asszonyait, Brunszvik Terézt, Seeberg Annát, Brunszvik Jozefinát és Brunszvik Júliát idézte meg, akiknek öröksége, munkássága mélyen gyökerezik a város múltjában: „Martonvásár a grófnők városa, a kisvárosok grófnője." 

Ahol a bölcsőde többet ér, mint egy épület. Egy olyan intézményt adtak át Martonvásáron Soltész Miklós államtitkár jelenlétében, ami a jövőt szolgálja.
Az ünnepélyes szalagátvágás pillanatai Martonvásáron, van ok az örömre.
Fotó: Fehér Gábor

Hozzátette azt is, hogy a Brunszvik Júlia Térségi Bölcsőde megvalósításában is a hölgyek vették ki a munkából az oroszlánrészt, a tervezéstől a kivitelezésig. Horváth Bálint köszönetet mondott a beruházásban részt vevő minden munkatársnak, kivitelezőnek és tervezőnek, és külön üdvözölte az intézmény leendő, kivétel nélkül hölgyekből álló dolgozóit, akik októbertől 56 gyermek fogadására készülnek. A városvezető szólt a beruházás pénzügyi hátteréről is, amely eredetileg közel 840 millió forintos támogatást nyertek el a Helyreállítási Alapból. A kivitelezés végül az eredeti szerződéses összeghez képest több mint 40 millió forint megtakarítást jelentett. Kiemelte, hogy a támogatás elsősorban a magyar adófizetőknek és a Kormánynak köszönhető, hiszen az európai uniós finanszírozási rész érkezése még bizonytalan. Tessely Zoltán, a Pannónia Szíve országgyűlési képviselőjének távollétében, a polgármester a képviselő köszöntő szavait is tolmácsolta.

(Galéria a képre kattintva!)

Megnyílt a Brunszvik Júlia Térségi Bölcsőde

Fotók: Fehér Gábor/FMH

Martonvásár példát mutat

​Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár a Kormány család- és gyermekbarát politikájáról beszélt az átadón. Hangoztatta, hogy 2010 óta jelentősen bővült a bölcsődei férőhelyek száma Magyarországon: a korábbi 32 500 férőhely helyett mára több mint 70 000 férőhely áll a családok rendelkezésére, azaz a 668 ellátási hely, 3070 bölcsődére bővült. Mindemellett köszönetet mondott a helyi összefogásnak, amely lehetővé tette az új intézmény létrejöttét.

Ahol a bölcsőde többet ér, mint egy épület. Egy olyan intézményt adtak át Martonvásáron Soltész Miklós államtitkár jelenlétében, ami a jövőt szolgálja.
Soltész Miklós: Jelentős mérföldkőhöz érkezett a magyarországi bölcsődei ellátás.
Fotó: Fehér Gábor

Szabó Tibor, korábbi polgármester, a vármegyei közgyűlés alelnöke a bölcsőde létrejöttének mérföldköveiről beszélt. Hangsúlyozta, hogy az új épületre azért volt szükség, mert a korábbi Apró Talpak családi bölcsődét „kinőtték”, ami a város gyarapodását és a családok növekedését jól mutatja.

Ahol a bölcsőde többet ér, mint egy épület. Egy olyan intézményt adtak át Martonvásáron Soltész Miklós államtitkár jelenlétében, ami a jövőt szolgálja.
Kívül-belül gyönyörű lett az új bölcsőde Martonvásáron. 
Fotó: Fehér Gábor

​Az ünnepélyes beszédeket követően sor került a szalagátvágásra, majd a vendégek körbejárhatták a gyönyörűen megépített intézményt. Délután pedig nyílt nap formájában várták a családokat, hogy ők is megismerkedhessenek a Brunszvik Júlia Térségi Bölcsődével.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu