Marketplace, avagy a szakadt selyempapír a törött fésűhöz – galéria

Vannak örök dolgok és persze nem mind jó vagy rossz. Attól semmi sem lesz sem felesleges, sem pedig értékes, hogy örök. Ilyen például a kereskedelem. A természetben már az ember előtt működött az adok-kapok intézménye, ami remek, ám néhány lény már akkor is annyira túlzásba vitte a szimbiózist, hogy a végén parazita lett. Aztán megjelent az ember, és azóta is „Áll a hajsza, áll a bál, járja koldus és király.” a pénz körül. Az egyik leglátogatottabb bálterem a Marketplace.

A Marketplace a világ egyik legismertebb és leglátogatottabb online piactere, tele értékekkel, de furcsaságokkal is

Fotó: Nagy Norbert / Forrás: Facebook

Közösségi piactér előnyei

Még mindig Faust Aranyborjúja a gőgös bálvány, de a pénz megszerzésének és elköltésének új helye egy közösségi oldal piactere, ahol számtalan értéktelen dolog cserél gazdát. Persze ennek is van előnye, mert ott mindent el lehet adni, és hát azért is, mert a természet rendje az is, hogy mindennap felébred egy madár. Így vehetünk különleges, értéktelen dolgokat éppúgy, mint olyan érdekességeket és kuriózumokat, amikről talán még maga az eladó sem tudja, hogy milyen értéket képvisel.

Minek örül a Sátán?

A sátán örül akkor is, ha egy csendes, alacsony költségvetéssel működő zenekar alapításához keres valaki szakadt selyempapírt saját, a már korábban is birtokolt törött fésűjéhez, hogy előadhasson valami szívhez szólót, de ha már Rejtő Jenő, hát ott van B. KNOX természetimádó, mormon prédikátor, aki feltalálta a "Gyermekeid játszva gyilkolnak" nevű csörgőre, kereplőre és kisvasútra alkalmazható tetszetős gyerekjátékot, mely egyben légyölő. A felsorolt alkatrészek is beszerezhetők, de azért vannak olyan tárgyak is a Marketplace kínálatában, ami mosolyra derítik az olvasót, ami miatt már nem is örül annyira az a Sátán. Nézzünk is egy párat!