Marketplace, avagy a szakadt selyempapír a törött fésűhöz – galéria
Ezernyi dolgot nézhetünk az offline és az online piactereken egyaránt, és persze sok értékes holmi cserél gazdát minden másodpercben, ám van néhány olyan dolog, ami talán éppen értéktelenségével hívja fel a vásárlók figyelmét. Mi most a Marketplace-en tettünk egy kört.
Vannak örök dolgok és persze nem mind jó vagy rossz. Attól semmi sem lesz sem felesleges, sem pedig értékes, hogy örök. Ilyen például a kereskedelem. A természetben már az ember előtt működött az adok-kapok intézménye, ami remek, ám néhány lény már akkor is annyira túlzásba vitte a szimbiózist, hogy a végén parazita lett. Aztán megjelent az ember, és azóta is „Áll a hajsza, áll a bál, járja koldus és király.” a pénz körül. Az egyik leglátogatottabb bálterem a Marketplace.
Közösségi piactér előnyei
Még mindig Faust Aranyborjúja a gőgös bálvány, de a pénz megszerzésének és elköltésének új helye egy közösségi oldal piactere, ahol számtalan értéktelen dolog cserél gazdát. Persze ennek is van előnye, mert ott mindent el lehet adni, és hát azért is, mert a természet rendje az is, hogy mindennap felébred egy madár. Így vehetünk különleges, értéktelen dolgokat éppúgy, mint olyan érdekességeket és kuriózumokat, amikről talán még maga az eladó sem tudja, hogy milyen értéket képvisel.
Minek örül a Sátán?
A sátán örül akkor is, ha egy csendes, alacsony költségvetéssel működő zenekar alapításához keres valaki szakadt selyempapírt saját, a már korábban is birtokolt törött fésűjéhez, hogy előadhasson valami szívhez szólót, de ha már Rejtő Jenő, hát ott van B. KNOX természetimádó, mormon prédikátor, aki feltalálta a "Gyermekeid játszva gyilkolnak" nevű csörgőre, kereplőre és kisvasútra alkalmazható tetszetős gyerekjátékot, mely egyben légyölő. A felsorolt alkatrészek is beszerezhetők, de azért vannak olyan tárgyak is a Marketplace kínálatában, ami mosolyra derítik az olvasót, ami miatt már nem is örül annyira az a Sátán. Nézzünk is egy párat!
A fantáziát nem gyilkolhatja a valóság
Itt vannak például azok a három és négy lábon álló, visszatért műholdnak tűnő, erősen korrodált dolgok, amik nélkül nem is létezik modern takarmányozás. Gabona vagy éppen siló? Egyre megy, mit tesznek bele a hozzáértő mezőgazdászok, mert a laikusok azt látnak ezekben az űrkompokat idéző formákban, amit csak akarnak
Ezernyi kategória egy helyen
A Marketplace mindekinek kínál valamit
Teljesen felesleges időtöltésnek nevezhetnénk azt, amikor valaki csak egy percet is dolgozik azzal, hogy meghirdessen egy szál cigarettát 100 ezerért a közösségi oldalon, és talán ide sorolható az egyébként teljesen letisztult formákkal bíró afrikai maszk is. Semmi előítélet, legalább ilyen értékesnek tűnik a láncfűrészes bőrpofa horror maszk vagy az ajtódíszek legalja, az Elm utcai Álmok Világa Dekorműhelyből.
Kiderül, hogy a dobogóról lecsúszott elemek, közvetlenül a trónfosztásuk után képesek áruba bocsájtani a korábban oly büszkén mutogatott koronás egyest. Ezen haszontalan és a lecsúszott dolgok közül is kiemelkedik a Summer WC bili, ami nem csak egy napsütötte nyári hangulattal járul hozzá a természetközeli elmélyedéshez, hanem hanghatással is.
Divatok jönnek mennek
A ruhák és a hozzájuk illő kiegészítők mindig nagyot mennek az adok-veszek helyeken. A divat állandóan változik, és ezzel párhuzamosan mindig visszatér önmagához. Valaha Alice Cooper vállát borították vasszegek, most viszont vicces kiegészítőket vehetünk hasonló kialakítással. Egy szikrázóan szeges szemüveg bármikor jól jöhet az outfit-hez, éppúgy, ahogy házi kedvencünknek is ünnepnap lehet, mikor elébe kerül egy cigicsikk formájú, csipogó plüssjáték.
Hogy a hetven centis árjakék szemekkel mosolygó kerti törpéről mit gondolok „azt nem nem mondom mert csúnya”.