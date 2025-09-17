Márkafüggetlen autós és kamionos találkozó szombaton, Tácon

Amint Berki Szabolcs fő „hopmestertől” megtudtuk: kapunyitás 10 órakor, zárás vasárnap hajnalban, a bulit követően. A sokszínű programok sorában autós szépségverseny, a legszebb felnik versenye, továbbá felni kitartó próba is szerepel. Figyelem! Kamionhúzó versenyt is rendeznek. Erős emberek előnyben! Decibelek röpködnek majd a kipufogó hangnyomásmérésen, valamint az autók zenei hangtechnikáját is vizsgálat alá veszi a tekintetes zsűri. Szárnyalhat a music! És természetesen nem marad el a közkedvelt autós limbó sem. A zenét Dj Pötyi keveri, ételről és italról a Dante Pokla gondoskodik.

– A belépés és a programok díjmentesek – tette hozzá Berki Szabolcs. – Látogatót és kiállítót egyaránt sok szeretettel várunk!