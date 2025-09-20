Tuningolt Hondák, ritka autócsodák –Tácon tartottak autóstalálkozót (galéria)

Perzselő napsütésben tartották meg idén Tác külterületén a márkafüggetlen autó és kamiontalálkozót, amelyen a benzinvérű autósok mutathatták meg a saját büszkeségeiket, valamint tapasztalatot cserélhettek más autók tulajdonosaitól. Látogatói szempontból gyakorlatilag mindenkit kielégítő autós felhozatal gyűlt össze, kezdve a japán "rizsrakétáktól", a szocialista autókig.

Sokaknak megakadt a szeme ezen az 5. generációs Honda Civic-en a táci márkafüggetlen autó és kamiontalálkozón.

Fotó: Szabó Zsolt

Többségében a Hondák dominálták a kiállított autók listáját, azon belül is a 5. és 6. generációs Civic-ek, de a Volkswagen felhozatal is igen erős volt szombat délelőtt. A szocialista autók között a Moszkvics rendőrautó mellett akadt egy igen érdekes Wartburg 353 is. Az autót 2023-ban új gazdája gyakorlatilag az elbontástól mentette meg, igen rossz állapotban volt. Ám közel másfél évig tartó kőkemény munkájával teljesen felújították az eisenachi keletnémet autót, amely ezt követően OT-rendszámot kapott. Az autó mellett egy állványon egy fényképalbumban van dokumentálva a felújítás minden egyes fázisa, elképesztő volt látni azt a kitartó, és aprólékos munkát, amely során gyakorlatilag egy új autót varázsoltak belőle.

A halálból hozták vissza ezt az OT-rendszámos Wartburgot.

Fotó: Szabó Zsolt

Az autókiállítás mellett számos kísérőprogram is színesítette az eseményt. Többek között ilyen volt a kamionhúzás, ahol egy közel 8 tonnás Scania-t kellett elhúznia a versenyzőknek. Emellett a felni kitartó versenyen mutathatták meg a vállalkozó szelleműek, mennyi ideig tudnak megtartani egy alufelnit.

Vasárnap hajnalig tart a táci márkafüggetlen autó és kamiontalálkozó

A rendezvény egészen vasárnap estig tart, amelyre sok szerettetel várnak minden autókedvelő látogatót a táci futballpálya mellé.