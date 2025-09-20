szeptember 20., szombat

Friderika névnap

21°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tuning Beats Car Team

1 órája

Tuningolt Hondák, ritka autócsodák –Tácon tartottak autóstalálkozót (galéria)

Címkék#kamion#Tác#autóstalálkozó

Összegyűltek az autó fanatikusok Tácon. A focipálya mellett található füves területen tartották meg a márkafüggetlen autó és kamiontalálkozót a Tuning Beats Car Team szervezésében.

Szabó Zsolt

Perzselő napsütésben tartották meg idén Tác külterületén a  márkafüggetlen autó és kamiontalálkozót, amelyen a benzinvérű autósok mutathatták meg a saját büszkeségeiket, valamint tapasztalatot cserélhettek más autók tulajdonosaitól. Látogatói szempontból gyakorlatilag mindenkit kielégítő autós felhozatal gyűlt össze, kezdve a japán "rizsrakétáktól", a szocialista autókig.

márkafüggetlen autó és kamiontalálkozó
Sokaknak megakadt a szeme ezen az 5. generációs Honda Civic-en a táci  márkafüggetlen autó és kamiontalálkozón.
Fotó: Szabó Zsolt

 

Többségében a Hondák dominálták a kiállított autók listáját, azon belül is a 5. és 6. generációs Civic-ek, de a Volkswagen felhozatal is igen erős volt szombat délelőtt. A szocialista autók között a Moszkvics rendőrautó mellett akadt egy igen érdekes Wartburg 353 is. Az autót 2023-ban új gazdája gyakorlatilag az elbontástól mentette meg, igen rossz állapotban volt. Ám közel másfél évig tartó kőkemény munkájával teljesen felújították az eisenachi keletnémet autót, amely ezt követően OT-rendszámot kapott. Az autó mellett egy állványon egy fényképalbumban van dokumentálva a felújítás minden egyes fázisa, elképesztő volt látni azt a kitartó, és aprólékos munkát, amely során gyakorlatilag egy új autót varázsoltak belőle.

A halálból hozták vissza ezt az OT-rendszámos Wartburgot.
Fotó: Szabó Zsolt

Az autókiállítás mellett számos kísérőprogram is színesítette az eseményt. Többek között ilyen volt a kamionhúzás, ahol egy közel 8 tonnás Scania-t kellett elhúznia a versenyzőknek. Emellett a felni kitartó versenyen mutathatták meg a vállalkozó szelleműek, mennyi ideig tudnak megtartani egy alufelnit.

Vasárnap hajnalig tart a táci márkafüggetlen autó és kamiontalálkozó

A rendezvény egészen vasárnap estig tart, amelyre sok szerettetel várnak minden autókedvelő látogatót a táci futballpálya mellé.

Tuning Beats Car Team autóstalálkozó Tácon

Fotók: Szabó Zsolt

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu