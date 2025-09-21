szeptember 22., hétfő

Közös ima a máriavölgyi Mária-szobornál

5 órája

A remény zarándokai

Címkék#Szűzanya#Mária#zarándoklat

„Mária a fájdalmak anyja, ismeri a mi szenvedéseinket, kereszthordozásainkat. Ő a betegek gyógyítója, a bűnösök menedéke, a szomorúak vigasztalója. Ki ne volna közülünk beteg, akár testileg, akár lelkileg? Ki ne érezné a bűnök súlyát, a kísértéseket minden nap a vállán, s ki ne érezné azt a szomorúságot, amely betölti szívünket…” – hangsúlyozta Ugrits Tamás plébános vasárnap délután a máriavölgyi zarándoklat végén, a Mária-szobornál tartott litánián és szentbeszédben.

Feol.hu
A remény zarándokai

Forrás: szekesfehervar.hu

Máriáért, a magyarok nagyasszonyáért zarándokoltak vasárnap délután az öreghegyi hívek és a város más részeiből érkezők is. A hívők nemcsak testben, de lélekben is útra keltek, hogy a Szűzanya oltalmát kérjék, és vele együtt Jézus Krisztushoz jussanak. A zarándoklat az öreghegyi plébániától indult, majd a Kadocsa úton, az Aszalvölgyi sétányon és a Túrózsáki úton keresztül vezetett a máriavölgyi Mária-szoborhoz, ahol litánia és szentbeszéd zárta a programot.

mária
„Mária a fájdalmak anyja, ismeri a mi szenvedéseinket, kereszthordozásainkat..."
Forrás: szekesfehervar.hu

Ugrits Tamás öreghegyi plébános szentbeszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy Mária születésével megszületett a remény a világban: „Benne megszületett üdvösségünk hajnala és úgy tekintünk rá, mint a remény asszonyára. A remény zarándokai vagyunk, és ebben a szent évben a remény áll életünk középpontjában.” Hangsúlyozta, hogy a keresztény ember nem csupán reményben él, hanem megtapasztalhatja Isten ajándékait is, amelyeket Márián keresztül kap. „Ne felejtsük el testvéreink, hogy életünket mi is Istentől kaptuk, legyünk ezért hálásak” – tette hozzá.

A plébános beszélt a Szűzanya ünnepeiről is: Kisboldogasszony szeptember 8-án, Mária nevének ünnepe szeptember 12-én és a Fájdalmas Szűzanya napja szeptember 15-én emlékeztetnek bennünket Mária különleges szerepére. „Jézus keresztjén nekünk ajánlotta Máriát, amikor így szólt: Íme a te anyád. Ez Jézus végrendelete, amely kötelez bennünket. Mi szeretnénk Mária méltó gyermekei lenni és szeretnénk Máriával, Márián keresztül Jézushoz eljutni” – fogalmazott Ugrits Tamás.

A résztvevők közös imádsággal, énekekkel tisztelegtek a Szűzanya előtt, aki – ahogyan a plébános kiemelte – „a betegek gyógyítója, a bűnösök menedéke, a szomorúak vigasztalója”, és akihez mindig bizalommal fordulhatunk.

 

