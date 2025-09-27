szeptember 27., szombat

Ahol csak kevesen járnak: Az én maratonom, a belső harcom

Kecskés Zoltán

Annyira vágytam már erre az érzésre: olyan helyen lenni, ahol még sosem jártam, és olyan kapun átmenni, ahol csak kevesen. Ez a hely számomra a 20 kilométeren túli táv. Nem jártam még itt, de az a tudat, hogy képes vagyok rá, a legfelemelőbb érzés. Ez egy olyan belső út, amit nem vehetsz meg pénzért, amit nem mások tanítanak meg neked – ezt neked kell átélned. A pillanat, amikor kijelented: nincsenek kifogások! A futás megtanított ebben a néhány hónapban, hogy felülírjam a határaimat. Kiléptem a komfortzónámból, és belevágtam: Hiszem, a java még csak most jön! Gőzerővel készülök a 40. Spar Budapest Maraton Fesztiválra, hogy ez az érzés örökre belém égjen, és bizonyítsam: 35 felett is képesek vagyunk a változásra. Ahogy Muhammad Ali mondta: „A lehetetlen csupán egy nagy szó, amellyel a kis emberek dobálóznak.” Én nem vagyok az a fajta.

A kapu, amin kevesen mennek át, ahol a futás már nemcsak hobbi, hanem egy maratoni belső út is. Már csak néhány hét a 40. Spar Budapest Maraton Fesztiválig.
A kapu, amin kevesen mennek át, ahol a futás már nemcsak hobbi, hanem egy maratoni belső út is.
Fotó: KZ

 

 

