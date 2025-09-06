Már most a szilveszteri jótékonysági bálra készül a Princess TSE

Sokaknak lehet ismerős a Princess TSE és Dudás Patrícia neve, hiszen a megyében számtalan közösségi eseményen vettek részt fellépőként, valamint tematikus bált is szoktak tartani. Innen jött az ötlet, hogy az egyesület fennállásának 10. évfordulója alkalmából valami nagyobb volumenű eseménnyel készüljenek. De miért éppen Lepsény? Kérdeztük Patríciát, aki azt mondta: többen jelezték, hogy lenne igény hasonló eseményre a településen, éppen ezért a korai szervezés is, ami amolyan igényfelmérés.

Forrás: Princess TSE

Ami a részleteket illeti, sok minden még kiforróban van, de, ami biztos: jegyek elővételben kaphatók majd, ami minden érkezőt feljogosít egy welcome drinkre, virslire és a tombolán is részt vehetnek. Emellett persze élőzene és tánc is lesz.

Az elővételes jegyeken túl támogató jegyek vásárlására is lesz lehetőség, a jegyvásárlásokból befolyt összeget az egyesület tagjaira fordítják: eszközöket, fellépőruhákat és nevezési díjakat fedeznek az összegyűlt pénzből.

A Princess TSE jelenleg nagyjából 200 tagot számlál, de folyamatos a tagfelvétel. Megyénkben és azon túl is több csoport működik, hamarosan Magyaralmáson indul a legújabb.







