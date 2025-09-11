Politikai gyilkosság az USA-ban, mi vár Magyarországra?

Szántó Miklós válaszában úgy fogalmazott, hogy ő Európai Unió párti egészen addig, amíg az EU Magyarország érdekeit szolgálja. – A transzatlanti katonai interáció Magyarország számára összességében abszolút pozitív mérleggel bír, így az EU pozitív Magyarország számára. Ha majd negatívra vált, akkor már más kérdések merülnek fel.

Szerintem az Európai Unió, jelenlegi formájában, előbb dől össze, mint hogy Magyarország számára eljöjjön az a pont, hogy ki akarjon belőle lépni. Mert hogy maga az Unió civilizációs válságban van.

Van a migráció miatt egy társadalmi válság, van a neomarxista őrület miatt egy identitásválság, van a rossz vezetésből fakadó gazdasági és versenyképességi válság, és van egy geoploitikai válság, valamint számunkra egy vezetőségi válság – húzta alá Szántó Gábor, megjegyezve, hogy a mai európai vezetői, brüsszeli elit és a legtöbb globalista országban hatalmon lévő vezetői elit nem komolyan vehető, nem tudnak felnőni a feladatukhoz. Szántó Gábor szerint a gyenge európai vezetésnek jelentős szerepe van abban, hogy nem tudott megfelelő választ adni az orosz–ukrán konfliktusra.

A világ egy nagyhatalmi politizálás irányába halad, ez azonban a hozzánk hasonló kis országoknak nem jó – reagált Szántó Miklósra Fodor Gábor. – A középméretű és kis országok abban érdekeltek – ha már hazánk érdekeit nézzük –, hogy a nemzetközi jog működjön. Ha a nagyhatalmi érdekek működnek, akkor nekünk nincs vétójogunk az Európai Unióban. Hát miért lenne? Egy ilyen kis országnak? Hát mi a fenének neki vétójog? Majd a nagyhatalmak eldöntik, hogy mi mit akarunk. Ez van a világban is. A nagyhatalmak döntenek, a többiek pedig futnak utánuk. Azért jött létre az ENSZ, hogy ez ne így legyen. Azért jöttek létre a nemzetközi jogi egyezmények, hogy ez ne így legyen. azért jött létre az európai emberjogi charta, hogy ne így legyen. Azért jött létre az Európai Unió, hogy ne így legyen. Hogy a kisebbországoknak is legyen beleszólásuk az ő ügyeikbe, amit ők közösen végeznek szerte a világban.

Nekünk nem érdekünk a nagyhatalmi politizálás, ellenkezőleg, meg kell tenni mindent azért, hogy a nmezetközi szervezeteket erősítsük, hogy a nemzetközi jogot erősítsük. Kérjük számon azokat, akik megsértik a nemzetközi jogot, hogy ne tegyéket ezt, mert annak következményei lesznek.

Európa ebben a nehéz helyzetben van: mit csináljon Oroszországgal, aki felrúgott mindent, amit korábban megígért és aláírt – mondta el Fodor Gábor.