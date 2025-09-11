11 perce
Politikai gyilkosság az USA-ban, mi vár Magyarországra?
A Mandiner klubestjének adott otthont csütörtök este a Mathias Corvinus Collegium székesfehérvári képzési központja. Az est vendégei Fodor Gábor, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet igazgatója és Szántó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója voltak. A Mandiner klubest vendégeivel Móna Márk beszélgetett.
Milyen kihívásokkal néz szembe ma Magyarország? Hogyan védhető a szuverenitásunk? Minderről, valamint aktuális közéleti kérdésekről esett szó a Mandiner klubestjén csütörtökön a Mathias Corvinus Collegium (MCC) székesfehérvári képzési központjában.
Erőszak és politika: kié a felelősség?
Orosz drónok Lengyelország területe felett, meggyilkolják Charlie Kirk amerikai jobboldali politikai aktivistát – szeptember 11-e nem sok jót vetít előre, a világban dúló erőszak félelmetes méreteket ölt. E két esemény, s különösen az utóbbi adta az alaphangot a Fodor Gábor és Szántó Miklós közötti beszélgetésnek. Szántó Miklós arra hívta fel a figyelmet, hogy az Egyesült Államokban nem előzmény nélküli a jobboldali politikai aktivistákat ért támadás, gondoljunk csak a nemrégiben bekövetkezett Donald Trump elleni támadásra. S mi történik mindeközben nálunk?
– Magyarországon ott tartunk, hogy a miniszterelnök fejbelövését imitálják művészi akcióként a színpadon, arról énekelnek koncerteken, hogy ha majd felakasztják a miniszterelnököt, akkor majd kap egy puszit a hasára, élőben jobboldali újságírók felakasztásáról beszélgetnek, majd utána az újságíró védelmére kelő kismamát fenyegetőleg körbeállják, míg Móna Márk megtapasztalhatta Ruszin-Szendi Romolusz "szeretetteljes ölelését"... Ez egy veszélyes folyamat.
Az USA-ban is elindult egy folyamat, hogy bárkinek, akinek a globalista, progresszív, baloldali vagy neomarxista fő állásponttól eltérő véleménye van, azt kiszorítják, elhallgattatják. Látjuk, hogy ennek mi volt a kifutása – Charlie Kirk esetében. Én egy békés, normális országban szeretnék élni, ahol le tudunk ülni beszélgetni, de ahol tudatosítjuk, hogy ilyen esetek után nincs hová hátrálnunk. Mondjuk ki, hogy akkor most minden jobb oldali szereplőnek el kell gondolkodnia azon, hogy vállal-e egy nyilvános fórumot, mert akár veszélybe is kerülhet? – tette fel a kérdést Szántó Miklós.
MCC – Mandiner beszélgetés Fodor GáborralFotók: Fehér Gábor
Fodor Gábor vérlázítónak és felháborító dolognak nevezte azt, ami Charlie Kirk-el történt. Mint mondta, az erőszak nem újkeletű dolog, és jelen van a politikában: az Egyesült Államokban – gondoljunk csak az elnököket ért támadásokra –, és Európában is – Robert Fico ellen pár hónapja követtek el merényletet. – Sokszínű az elkövetők tábora. Hibát követnénk el, ha azt gondolnánk, hogy a merénylők baloldaliak vagy liberálisok, és az áldozatok pedig jobboldaliak. Nem ez a helyzet. Sajnos mindenhol, ahol szélsőséges politikai gondolkodók vannak, ott előfordul a szélsőséges agresszivitás. A probléma a szélsőséges politikai gondolkodásban van – fogalmazott Fodor Gábor. Mint elmondta,
a politikai gondolkodóknak kell felhívniuk a figyelmet arra, hogy politikai vitákat sosem lehet megoldani erőszakkal. A vezetőknek mindig tudatosítaniuk kell azokban, akik a követőik, hogy semmiféle erőszakot nem tűrnek meg.
Ez a felelőssége a politikai vezetőknek. Bennünk pedig annak kell tudatosodnia, hogy értői akarunk lenni a világnak, de ne gondoljuk azt, hogy ez élet-halál kérdése.
Szántó Miklós válaszában arra a két pontra tért ki, melyek kapcsán nem ért egyet Fodor Gáborral. Az egyik az, hogy a politikai küzdelmek nagyon kiélezetté váltak, és ketté osztódott a nyilvánosság, amiből létrejött egy óriási fokú polarizálódás. – Azt az irányvonalat nem tartom jónak, hogy az egykori liberális oldal, amely mára házasságot kötött a baloldallal, tehát ez a progresszív balos liberális oldal elhagyta azt a klasszikus liberális értéket, mely szerint a szólásszabadságot annak értéktartalma nélkül védeni kell. Ez a megközelítés azt mondja, hogy ami nincs egy vonalban ezzel a totális elfogadáskultúrára épülő narratívával, azt el kell hallgattatni, mert sérti az emberi jogokat, társadalmi csoportokat, stb. Erre alapozva el lehet hallgattatni politikai véleményeket választásokon, egyetemeken. Ez az irányvonal rossz – fogalmazott Szántó Miklós, hozzáfűzve, hogy úgy tűnik, hogy megcserélődtek a szerepek, mert ha megnézzük ma a jobbos rendezvényeket, konferenciákat az EU-ban vagy az USA-ban, akkor azt látjuk, hogy ezeken az egyik fő szlogen a szabadság, a szólásszabadság. Pedig ez régebben egy klasszikus liberális szlogen volt. – Az egyre inkább radikalizálódó balliberális oldalon látom azt Nyugat-Európában és az USA-ban, hogy ott pedig az az alapvető mentalitás, hogy ha valami szerintük nem politikailag korrekt, akkor annak nincs helye a nyilvános térben – fűzte hozzá Szántó Miklós.
Válaszában Fodor Gábor kiemelte, hogy bár valóban vannak közte és Szántó Miklós között nézetkülönbségek, a lényegben egyetértenek. – Egyetértek a szólásszabadság védelmével. Ugyanakkor, hogy egy hazai példát hozzak, Magyarországon is van tiltott jelkép. Én liberálisként ezekkel nem értek egyet. Azt gondolom, hogy ha szólásszabadság van, akkor a számomra felháborító, ellenszenves és gyalázatos vélemények is elhangozhatnak. Azt gondolom, hogy annak idején a Magyar Alkotmánybíróság nagyon helyesen döntött úgy, hogy ennek határa ott van, ha valaki közvetlenül erőszakra buzdít a véleményével – mondta Fodor Gábor, hangsúlyozva, hogy fontosnak tartja azt, hogy mindenféle vélemény elhangozhasson, akkor is, ha azzal más valaki nem ért egyet.
Fodor Gábor az amerikai politika kapcsán rávilágított, hogy az korántsem fekete-fehér. A tradícionális európai politika háromosztatú volt: konzervatív, liberális, szocialista. Az amerikai politika pedig kétosztatú volt: baloldali és jobboldali. Az amerikai politikai képlet nem egyszerű. Az amerikai demokrata párt egy baloldali párt és nem liberális párt. Egy demokrata párt nem egy egységes ideológiát képvisel, ahogy egy republikánus párt sem, mert mindkettőn belül megtalálható különböző álláspontok képviselete. – Az amerikaiak mondták nekem régebben, hogy például egy new yorki republikánus körülbelül olyan, mint egy texasi demokrata. Az USA-ban nem olyan egyértelműek az ideológiai táborok, mint ahogy már Európában sem nagyon. Ugyanakkor azt látom, hogy mind az EU-ban, mind pedig az USA-ban liberális és jobboldalon is nagyon erős hívei vannak a szólásszabadságnak és a szabadságjogoknak. Az utóbbi évek érdekes fejleménye, hogy a szabadságjogok tekintetében összeér a liberális és a konzervatív tábor – zárta válaszát Fodor Gábor.
Mandiner klubest: Hol a helyünk a világban?
Az est Magyarország helyzetének firtatásával folytatódott, melynek kapcsán a felek arról osztották meg gondolataikat a közönséggel, hogy vajon Magyarország számára mit jelent az Európai Unió, és mit jelent Oroszország a nemzetközi hatalmi színtéren.
Fodor Gábor egyértelműen leszögezte, hogy szerinte Magyarország helye a Nyugati világban, s vele az Európai Unióban van, amely – minden problémájával együtt – egy óriási érték számunkra. – Nem véletlen, hogy a magyar lakosság jelentős része, – a legutóbbi kutatások szerint a magyarok több mint kétharmada – azt mondja, hogy az Európai Unióban van a helyünk. Ha a vezetőkkel van problémánk, akkor is tegyük világossá, hogy nekünk az EU-ban van a helyünk. Ebből nem következik az, hogy mindent el kell fogadnunk az EU-tól. Azt gondolom, hogy Magyarországnak arra kell törekednie, hogy ezekben a szövetségekben, közösségekben – értsd: pl.: NATO – a legjobb helyet elfoglalja, s e tekintetben a kormányt kritizálom is határozottan, mert azt gondolom, hogy a kormánynak az lenne a dolga, hogy az Európai Unióval normalizálja a viszonyunkat, mert nem jó, hogy van egy elromlott kapcsolatunk az EU-val, másfelől pedig azt látom, hogy az USA-val jobb a kapcsolatunk, mint amilyen volt – hosszú távon fontos, hogy Amerikával és Európával is kiegyensúlyozott viszonyban legyünk – fogalmazott Fodor Gábor, megjegyezve, hogy ami a Lengyelország területére betérő orosz drónokat illeti, Oroszországot egy súlyos veszedelemnek tartja. – Oroszország az, amelyik kirobbantotta ezt a háborút Ukrajnával, rátámadt a szomszédjára, felrúgta a nemzetközi szerződéseket, megállapodásokat. Oroszország egy veszélyes tényező. Nekünk, magyaroknak pedig ezzel kalkulálnunk kell. Jó lenne, ha már sikerülne békét kötni, úgy gondolom, Trump megválasztásával ehhez közelebb kerültünk – mondta el Fodor Gábor, újfent hangsúlyozva, hogy a NATO most különösen fontos nekünk a fenyegető Oroszország árnyékában, ezért Magyarországnak meg kell becsülnie ezeket a szövetségeit.
Szántó Miklós válaszában úgy fogalmazott, hogy ő Európai Unió párti egészen addig, amíg az EU Magyarország érdekeit szolgálja. – A transzatlanti katonai interáció Magyarország számára összességében abszolút pozitív mérleggel bír, így az EU pozitív Magyarország számára. Ha majd negatívra vált, akkor már más kérdések merülnek fel.
Szerintem az Európai Unió, jelenlegi formájában, előbb dől össze, mint hogy Magyarország számára eljöjjön az a pont, hogy ki akarjon belőle lépni. Mert hogy maga az Unió civilizációs válságban van.
Van a migráció miatt egy társadalmi válság, van a neomarxista őrület miatt egy identitásválság, van a rossz vezetésből fakadó gazdasági és versenyképességi válság, és van egy geoploitikai válság, valamint számunkra egy vezetőségi válság – húzta alá Szántó Gábor, megjegyezve, hogy a mai európai vezetői, brüsszeli elit és a legtöbb globalista országban hatalmon lévő vezetői elit nem komolyan vehető, nem tudnak felnőni a feladatukhoz. Szántó Gábor szerint a gyenge európai vezetésnek jelentős szerepe van abban, hogy nem tudott megfelelő választ adni az orosz–ukrán konfliktusra.
A világ egy nagyhatalmi politizálás irányába halad, ez azonban a hozzánk hasonló kis országoknak nem jó – reagált Szántó Miklósra Fodor Gábor. – A középméretű és kis országok abban érdekeltek – ha már hazánk érdekeit nézzük –, hogy a nemzetközi jog működjön. Ha a nagyhatalmi érdekek működnek, akkor nekünk nincs vétójogunk az Európai Unióban. Hát miért lenne? Egy ilyen kis országnak? Hát mi a fenének neki vétójog? Majd a nagyhatalmak eldöntik, hogy mi mit akarunk. Ez van a világban is. A nagyhatalmak döntenek, a többiek pedig futnak utánuk. Azért jött létre az ENSZ, hogy ez ne így legyen. Azért jöttek létre a nemzetközi jogi egyezmények, hogy ez ne így legyen. azért jött létre az európai emberjogi charta, hogy ne így legyen. Azért jött létre az Európai Unió, hogy ne így legyen. Hogy a kisebbországoknak is legyen beleszólásuk az ő ügyeikbe, amit ők közösen végeznek szerte a világban.
Nekünk nem érdekünk a nagyhatalmi politizálás, ellenkezőleg, meg kell tenni mindent azért, hogy a nmezetközi szervezeteket erősítsük, hogy a nemzetközi jogot erősítsük. Kérjük számon azokat, akik megsértik a nemzetközi jogot, hogy ne tegyéket ezt, mert annak következményei lesznek.
Európa ebben a nehéz helyzetben van: mit csináljon Oroszországgal, aki felrúgott mindent, amit korábban megígért és aláírt – mondta el Fodor Gábor.
Szántó Miklós szerint ami a leginkább elválasztja a magyar baloldalt a magyar jobboldaltól, az az, hogy egy ilyen átalakuló világrendben a magyar érdekeket nézzük-e és azt mondjuk-e, hogy önzőek leszünk és nem érdekel semmi más, csak Magyarország érdeke.
Az est zárásaként szó volt a Digitális Polgári Körökről, végül pedig a közönség is feltehette kérdéseit a beszélgetés résztvevőihez. Az estről készült teljes felvétel megtekinthető lesz a Mandiner YouTube-csatornáján.
