Siker ide vagy oda, botránnyal zárult a Mancz Piknik

Szeptember 7-én, vasárnap délután új városrészi programmal bővült Székesfehérvár: a Mancz Piknik gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt felejthetetlen élményt kínált, ám a felhőtlen kikapcsolódást váratlan és felháborító eset árnyékolta be. Ahogy a szervezők közzétették, a Bringásfehérvár önkéntes csapata a rendezvény idején üzemeltette a népszerű Bicókórházat, ám két kerékpár soha nem tért vissza a kölcsönzésből. Egy 20-as BMX bringát valaki egyszerűen „elfelejtett” leadni, míg egy fekete-fehér, 18 colos csomagtartós gyerekkerékpár – amely ráadásul egy nagylelkű adomány volt – nyomtalanul eltűnt.

Botrány a Mancz Pikniken: ellopták a gyerekeknek szánt bringákat!

Forrás: Bringásfehérvár Facebook-oldal

Megszólalt a Bringásfehérvár a Mancz Pikniken történtekkel kapcsolatban

A történtek a szervezőket és az önkénteseket is mélyen megrázták. A Bringásfehérvár ezt követően csalódott posztban reagált: „A Bringásfehérvár a jövőben NEM FOG saját flottával gyerekeknek pályát csinálni rendezvényeken! Köszönhetően az eltulajdonításoknak!„ - írták közösségi oldalukon. Az eset miatt rendőrségi feljelentést ígértek.