szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

22°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megdöbbentő

1 órája

Siker ide vagy oda, botránnyal zárult a Mancz Piknik

Címkék#Bringásfehérvár#Mancz Piknik#Székesfehérvár

Székesfehérváron vasárnap délután hiába sikerült jól a Mancz János utcában rendezett piknik, a program keserű szájízzel zárult: valaki ellopott két kerékpárt a rendezvényről. Az ügyben rendőrségi feljelentésre készül a Bringásfehérvár.

Feol.hu
Siker ide vagy oda, botránnyal zárult a Mancz Piknik

Sajnálatos eset árnyékolta be a Mancz utcai Pikniket Székesfehérváron

Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Szeptember 7-én, vasárnap délután új városrészi programmal bővült Székesfehérvár: a Mancz Piknik gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt felejthetetlen élményt kínált, ám a felhőtlen kikapcsolódást váratlan és felháborító eset árnyékolta be. Ahogy a szervezők közzétették,  a Bringásfehérvár önkéntes csapata a rendezvény idején üzemeltette a népszerű Bicókórházat, ám két kerékpár soha nem tért vissza a kölcsönzésből. Egy 20-as BMX bringát valaki egyszerűen „elfelejtett” leadni, míg egy fekete-fehér, 18 colos csomagtartós gyerekkerékpár – amely ráadásul egy nagylelkű adomány volt – nyomtalanul eltűnt.

mancz piknik
Botrány a Mancz Pikniken: ellopták a gyerekeknek szánt bringákat!
Forrás: Bringásfehérvár Facebook-oldal

Megszólalt a Bringásfehérvár a Mancz Pikniken történtekkel kapcsolatban

A történtek a szervezőket és az önkénteseket is mélyen megrázták. A Bringásfehérvár ezt követően csalódott posztban reagált: „A Bringásfehérvár a jövőben NEM FOG saját flottával gyerekeknek pályát csinálni rendezvényeken! Köszönhetően az eltulajdonításoknak!„ - írták közösségi oldalukon. Az eset miatt rendőrségi feljelentést ígértek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu