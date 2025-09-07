1 órája
Mancz-i móka a zöldben (képgalériával)
Újabb városrészi programmal bővült Székesfehérvár: vasárnap délután a Mancz János utcai füves terület telt meg nevetéssel, piknikező családokkal és jókedvvel.
Szeptember 7-én a délután, a Mancz Pikniknek köszönhetően igazi családi élménnyé vált Székesfehérváron. A gyerekek már a délután elején részt vehettek a Csicsergő foglalkozáson, majd a Rutkai Bori Banda koncertjén szórakozhattak, miközben a szülők kényelmesen piknikezhettek a zöldben.
Színes családi programok a Mancz Pikniken
A „rendőrautó-simogató”, biciklis akadálypálya és KRESZ-szerencsekerék is nagy sikert aratott, míg a kézműves foglalkozásokon vászontáskák, kavicsok és textil szívek kaptak új életet. A napot Kovács Áron Máté Péter-dalokkal zárta, nosztalgiát hozva a délutánba.
Zenés és játékos szórakozás a Mancz PiknikenFotók: Nagy Norbert
