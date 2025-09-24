Kiszáradt a Malom-csatorna, vízhiány bénítja a cecei tájat (Videó)

Mindennap olvashatunk vagy éppen hallunk információkat a drámai vízhiányról oszágunkat érintően is, ám amikor az közvetlen környezetünkben köszön be a baj, nos az különösen is riasztóan tud hatni. Kaptunk egy információt a vármegye déli részérő, így nem voltunk restek, terepre mentünk, hogy saját szemünkkel láthassuk a helyzetet, döbbenetes látvány fogadott bennünket a kiszáradt Malom-csatorna medrénél!

A kiszáradt Malom-csatorna medre! Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A Cece Malom-csatorna jelenleg teljesen víz nélkül áll, szeptember 23-i helyszíni látogatásunk során sehol sem látszott tócsák vagy vízfolyás nyoma. Egy ott élő lakos így számolt be:

17 éve lakom itt a csatorna mellett, de sosem láttam még így kiszáradva. Ilyenre egyszerűen nem volt példa.

Szabó László amatőr helytörténész szeptember 16-i közösségi bejegyzésében hívta fel a figyelmet a jelenségre:

Szerintem Cece történetében még soha nem volt kiszáradva a Malom-csatorna. Inkább mindig a túl sok víz jelentett gondot. Elég szomorú látvány, nem sok jót vetít előre.

A Nádor-csatorna is történelmi mélyponton

A Malom-csatornától mindössze pár száz méterre húzódó, jóval nagyobb vízhozamú Nádor-csatorna is rendkívül alacsony vízállással küzd. A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint a vízszint jelenleg mindössze 20–21 centiméter, miközben átlagosan közel egy méter szokott lenni. Néhány héttel ezelőtt alig haladta meg a 10 centimétert. A vízügyi adatok azt mutatják: nem csupán a kisebb vízfolyások, hanem a nagyobb csatornák is drámai mértékben apadnak, ami komoly hatással van a térség vízháztartására.

A kiszáradt mederben csak a nádat találtuk víz helyett! Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Közösségi problémává vált a vízhiány

Szabó Lászlóval való beszélgetésünkből kiderült, hogy a vízhiány Cece teljes közösségét érinti. Mint mondta, több ismerőse, akik állattartással foglalkoznak, mostanra képtelenek elegendő vizet felhúzni a kutakból: - Korábban a kutakból tudtak itatni, most viszont nem tudnak annyi vizet felhozni, hogy egy itatásra elég legyen. Ez a mezőgazdaságban és az állattartásban érdekelteknek óriási probléma. -

Emlékek és kontrasztok a Malom-csatorna életében!

A jelenlegi aszályos helyzet éles ellentétben áll a múlt tapasztalataival. Egy helyi hozzászóló például így emlékezett:

1968 telén annyi víz volt a Malom-csatornában, hogy átfolyt az úttesten, és a buszok kerülni kényszerültek.

A múlt bő vízhozamát felidéző történetek és a mai kiszáradt meder közötti különbség jól mutatja, mennyire átalakult a térség vízháztartása az elmúlt évtizedekben. A Cece Malom-csatorna kiszáradása és a Nádor-csatorna történelmi mélypontja figyelmeztető jel: a vízhiány nemcsak tájképi kuriózum, hanem mindennapi megélhetési kérdés. A kutak apadása, az állattartók nehézségei és a száraz medrek mind azt vetítik előre, hogy a klímaváltozás és a szélsőséges időjárás egyre komolyabb kihívások elé állítja a Sárvíz völgyének településeit.