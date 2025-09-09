Elképesztő látvánnyal és megemlékezéssel készülnek a magyar szurkolók

A Carpathian Brigade a hivatalos Facebook oldalán tette közzé a ma esti Magyarország Portugália mérkőzésre vonatkozó terveiket. Az elmúlt évekhez hasonlóan, most is látványos koreográfiával készültek, a kivitelezés érdekében a Dózsa György út felőli kapu mögötti oldalon ülőket arra kérik, lehetőleg mindenki érjen be 20.25-re a helyére. A posztban kiemelték, hogy az elmúlt években a magyar válogatott többször is megmutatta, hogy bárki ellen képes egy bravúrra, varázsolni szeretnének a mostani vb-selejtezőben is.

A szurkolók látványos koreográfiával készülnek a Magyarország Portugália mérkőzésre

Forrás: beol.hu

A szurkolók megemlékezést tartanak a Magyarország Portugália mérkőzésen

A magyar válogatott szurkolói a találkozó 20-21. perce között szeretnék leróni tiszteletüket a közelmúltban tragikus körülmények között elhunyt Diogo Jota emléke előtt. A 28 éves korában elhunyt labdarúgó kulcsembere volt a portugál válogatottnak, emellett Szoboszlai Dominikkal együtt játszott a Liverpool szerelésében. A Carpathian Brigade a Puskás Aréna összes nézőjét szeretné megkérni, hogy csatlakozzon a vastapshoz.

