szeptember 9., kedd

Ádám névnap

26°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hihetetlen hangulat

3 órája

Elképesztő látvánnyal és megemlékezéssel készülnek a magyar szurkolók

Címkék#megemlékezes#Diogo Jota#tragikus haláleset#magyar válogatott#Szoboszlai Dominik#vb-selejtező#tiszteletadás#magyar labdarúgó válogatott

Az elmúlt években a magyar szurkolók remek hangulatot teremtettek a Puskás Arénában, többször is hihetetlen látványelemekkel készültek, ezúttal sem lesz másképp. A Carpathian Brigade '09 a Magyarország Portugália meccsre koreográfiával készül, emellett a tiszteletüket is szeretnék leróni Diego Jota előtt.

Feol.hu

A Carpathian Brigade a hivatalos Facebook oldalán tette közzé a ma esti Magyarország Portugália mérkőzésre vonatkozó terveiket. Az elmúlt évekhez hasonlóan, most is látványos koreográfiával készültek, a kivitelezés érdekében a Dózsa György út felőli kapu mögötti oldalon ülőket arra kérik, lehetőleg mindenki érjen be 20.25-re a helyére.  A posztban kiemelték, hogy az elmúlt években a magyar válogatott többször is megmutatta, hogy bárki ellen képes egy bravúrra, varázsolni szeretnének a mostani vb-selejtezőben is.

A szurkolók látványos koreográfiával készülnek a Magyarország Portugália mérkőzésre
A szurkolók látványos koreográfiával készülnek a Magyarország Portugália mérkőzésre
Forrás: beol.hu

A szurkolók megemlékezést tartanak a Magyarország Portugália mérkőzésen

A magyar válogatott szurkolói a találkozó 20-21. perce között szeretnék leróni tiszteletüket a közelmúltban tragikus körülmények között elhunyt Diogo Jota emléke előtt. A 28 éves korában elhunyt labdarúgó kulcsembere volt a portugál válogatottnak, emellett Szoboszlai Dominikkal együtt játszott a Liverpool szerelésében. A Carpathian Brigade a Puskás Aréna összes nézőjét szeretné megkérni, hogy csatlakozzon a vastapshoz. 

A Carpathian Brigade teljes bejegyzése IDE KATTINVA tekinthető meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu