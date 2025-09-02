szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

22°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rangos elismerés

1 órája

Etyek büszkesége: a Haraszthy Pincészet „Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka 2025” középbirtok kategóriában

Címkék#Haraszthy Pincészet#legszebb szőlőbirtok#érték

Az etyeki Öreghegy lankáin fekszik a Haraszthy Pincészet, amely egyszerre szól hagyományról, nemzetközi ihletről és a bor iránti szenvedélyről. A birtok elnyerte a „Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka 2025” díjat, középbirtok kategóriában.

Feol.hu

Idén az etyeki Haraszthy Pincészet vehette át a Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka 2025 díját középbirtok kategóriában. A rangos elismerés a borászat szakmai munkáját és az etyeki-váli dűlők szépségét, értékmegőrző szemléletét is visszaigazolja.

Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka
Az etyeki Haraszthy Pincészet idén elnyerte a Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka címet a középbirtok kategóriában, borai és szőlőbirtokai méltán képviselik az Etyek-Budai borvidék értékeit
Forrás: HaraszthyVineyards Facebook-oldal

Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka

A Haraszthy Pincészet különleges története és szemlélete méltán érdemelte ki az elismerést. „A borászatot 1996-ban az argentin származású, de Kaliforniában és Magyarországon is otthon levő Carlos Coelho alapította Etyeken, az Öreghegyen. A névadó Haraszthy Ágoston, a kaliforniai szőlőkultúra atyja, aki példát állított fel azzal, hogy a tradicionális értékeket sikeresen ötvözte a modern szemlélettel” – olvasható a pincészet honlapján.

Ma a birtok 123 hektáron gazdálkodik, ezzel az Etyek-Budai borvidék második legnagyobb szereplője. Területeik közel 10 százaléka az etyeki Öreghegyen található, ahonnan a prémium pezsgők alapborát és az „Öreghegy” névre keresztelt dűlőszelektált tételeket szüretelik. A fennmaradó területek Válon helyezkednek el, ahol új telepítésű szőlők és a híres Szerelem-szobor is megtalálható – ez utóbbi a pincészet LOVE borcsaládját inspirálta.

A Haraszthy filozófiája a hagyomány és a modernitás összekapcsolásán alapul: „Hisszük, hogy úgy lehet egyedi, karakteres borokat készíteni, ha a modern technológiát vegyítjük a hagyományos eljárásokkal.” Ennek jegyében évente több mint félmillió palack bor készül a pincészetben. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu