Etyek büszkesége: a Haraszthy Pincészet „Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka 2025” középbirtok kategóriában

Idén az etyeki Haraszthy Pincészet vehette át a Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka 2025 díját középbirtok kategóriában. A rangos elismerés a borászat szakmai munkáját és az etyeki-váli dűlők szépségét, értékmegőrző szemléletét is visszaigazolja.

Az etyeki Haraszthy Pincészet idén elnyerte a Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka címet a középbirtok kategóriában, borai és szőlőbirtokai méltán képviselik az Etyek-Budai borvidék értékeit

Forrás: HaraszthyVineyards Facebook-oldal

Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka

A Haraszthy Pincészet különleges története és szemlélete méltán érdemelte ki az elismerést. „A borászatot 1996-ban az argentin származású, de Kaliforniában és Magyarországon is otthon levő Carlos Coelho alapította Etyeken, az Öreghegyen. A névadó Haraszthy Ágoston, a kaliforniai szőlőkultúra atyja, aki példát állított fel azzal, hogy a tradicionális értékeket sikeresen ötvözte a modern szemlélettel” – olvasható a pincészet honlapján.

Ma a birtok 123 hektáron gazdálkodik, ezzel az Etyek-Budai borvidék második legnagyobb szereplője. Területeik közel 10 százaléka az etyeki Öreghegyen található, ahonnan a prémium pezsgők alapborát és az „Öreghegy” névre keresztelt dűlőszelektált tételeket szüretelik. A fennmaradó területek Válon helyezkednek el, ahol új telepítésű szőlők és a híres Szerelem-szobor is megtalálható – ez utóbbi a pincészet LOVE borcsaládját inspirálta.

A Haraszthy filozófiája a hagyomány és a modernitás összekapcsolásán alapul: „Hisszük, hogy úgy lehet egyedi, karakteres borokat készíteni, ha a modern technológiát vegyítjük a hagyományos eljárásokkal.” Ennek jegyében évente több mint félmillió palack bor készül a pincészetben.