Egy bátor nő története a szerelemről, újrakezdésről és a háború árnyékában megélt mindennapokról!

Kútvölgyi Ágnes Székesfehérvárról indult, Budapesten találta meg élete párját, majd több mint tíz éve Izraelben kezdett új életet. Magyarok Izraelben! A költözést nem csupán a szerelem, hanem a lehetőségek és a közös jövő iránti vágy is indokolta. A döntés egyszerre hozott bizonytalanságot és új távlatokat. Az Izraelben élő magyarok közül őszintén mesélt arról, milyen kihívásokkal kellett megküzdenie a beilleszkedés során, hogyan változott meg az élete, és mit jelent számára ma a szülővárosa, Székesfehérvár.

Magyarok Izraelben, Ági megérezésének pillanata! Fotó: K.Á.

– Mi volt az a pont, amikor úgy döntöttél, hogy Izraelbe költözöl? Hogyan emlékszel vissza arra az időszakra, amikor meghoztad ezt a döntést?

Székesfehérváron születtem 1982-ben, ott nőttem fel és éltem 2002-ig. A Sziget Utcai Általános Iskolába jártam, majd a Hunyadi Mátyás Közgazdasági Szakközépiskolában érettségiztem. Érettségi után kerestem a helyem, de nem találtam. Ezért adódott a lehetőség, hogy Budapestre költözzek 2002. szeptember 1-jén. Éreztem, hogy ott fogom megtalálni életem szerelmét, és így is lett. Azonnal összeköltöztünk, mindent elsöprő szerelem volt. Ő zsidó származású, de sokáig nem tudtam, mit is jelent a zsidóság. Én római katolikus vagyok, de nem vallásos. Budapesten szerettem élni, de a munkahelyeimen nem találtam a helyem, inkább csak túléltem.

A Budapesti Magyar Zsidó Hitközség rengeteget támogatott minket.

Először 2004 körül hallottunk az Aliyáról, de nem néztünk utána, mit is jelent pontosan. 2014 tavaszán, amikor elvesztettem a munkám, egy ismerősöm ismét említette. Akkor kezdtünk utánajárni:

Ha valaki bizonyítani tudja két generációs zsidó származását, akkor ő és családja jogosult visszatérni ősei földjére, Izraelbe.

Ez rengeteg kedvezményt jelent – állampolgárság, ingyenes repülőjegy, nyelviskola, lakhatási támogatás, kezdő segélyek. 2014 tavaszán elindítottuk a folyamatot, és augusztusban megérkezett az engedélyünk. Nem volt veszítenivalónk, így 2014. szeptember 10-én "Alijáztunk" Izraelbe.

– Milyen volt az első időszak? Mi volt a legnagyobb kihívás, és mi adott erőt a beilleszkedéshez?