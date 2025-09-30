szeptember 30., kedd

Székesfehérvárról Izraelbe!

43 perce

Egy bátor nő története a szerelemről, újrakezdésről és a háború árnyékában megélt mindennapokról!

Címkék#Székesfehérvár#Izrael#élet#szerelem#rakéta#Hamasz

Egy székesfehérvári születésű nő vallomása arról, hogyan talált otthonra Izraelben. A "magyarok Izraelben" történet sokszor tele van küzdelemmel, mégis a kitartás, a szerelem és a remény ereje hatja át. Interjúnkban személyes sorson keresztül mutatjuk be, mit jelent gyökeret ereszteni egy olyan országban, ahol a mindennapok része a háborús fenyegetettség.

Bokányi Zsolt
Egy bátor nő története a szerelemről, újrakezdésről és a háború árnyékában megélt mindennapokról!

Kútvölgyi Ágnes izraeli lakásuk erkélyén!

Fotó: A családtól

Kútvölgyi Ágnes Székesfehérvárról indult, Budapesten találta meg élete párját, majd több mint tíz éve Izraelben kezdett új életet. Magyarok Izraelben! A költözést nem csupán a szerelem, hanem a lehetőségek és a közös jövő iránti vágy is indokolta. A döntés egyszerre hozott bizonytalanságot és új távlatokat. Az Izraelben élő magyarok közül őszintén mesélt arról, milyen kihívásokkal kellett megküzdenie a beilleszkedés során, hogyan változott meg az élete, és mit jelent számára ma a szülővárosa, Székesfehérvár.

Magyarok Izraelben!
Magyarok Izraelben, Ági megérezésének pillanata! Fotó: K.Á.

– Mi volt az a pont, amikor úgy döntöttél, hogy Izraelbe költözöl? Hogyan emlékszel vissza arra az időszakra, amikor meghoztad ezt a döntést?

Székesfehérváron születtem 1982-ben, ott nőttem fel és éltem 2002-ig. A Sziget Utcai Általános Iskolába jártam, majd a Hunyadi Mátyás Közgazdasági Szakközépiskolában érettségiztem. Érettségi után kerestem a helyem, de nem találtam. Ezért adódott a lehetőség, hogy Budapestre költözzek 2002. szeptember 1-jén. Éreztem, hogy ott fogom megtalálni életem szerelmét, és így is lett. Azonnal összeköltöztünk, mindent elsöprő szerelem volt. Ő zsidó származású, de sokáig nem tudtam, mit is jelent a zsidóság. Én római katolikus vagyok, de nem vallásos. Budapesten szerettem élni, de a munkahelyeimen nem találtam a helyem, inkább csak túléltem. 

A Budapesti Magyar Zsidó Hitközség rengeteget támogatott minket.

Először 2004 körül hallottunk az Aliyáról, de nem néztünk utána, mit is jelent pontosan. 2014 tavaszán, amikor elvesztettem a munkám, egy ismerősöm ismét említette. Akkor kezdtünk utánajárni: 

Ha valaki bizonyítani tudja két generációs zsidó származását, akkor ő és családja jogosult visszatérni ősei földjére, Izraelbe.

 Ez rengeteg kedvezményt jelent – állampolgárság, ingyenes repülőjegy, nyelviskola, lakhatási támogatás, kezdő segélyek. 2014 tavaszán elindítottuk a folyamatot, és augusztusban megérkezett az engedélyünk. Nem volt veszítenivalónk, így 2014. szeptember 10-én "Alijáztunk" Izraelbe.

– Milyen volt az első időszak? Mi volt a legnagyobb kihívás, és mi adott erőt a beilleszkedéshez?

Az első két év nagyon nehéz volt. Bár az új környezet, az új kultúra sok mindenért kárpótolt. Izrael gyönyörű ország, csodálatos emberekkel, semmihez sem hasonlítható csoda. A kezdeti nehézségek közé tartozott viszont a bürokrácia. Mivel nem vagyok zsidó származású, és az élettársi kapcsolatunkat nem fogadták el házasságként, minden évben igazolnunk kellett a Belügyminisztériumban, hogy a kapcsolatunk valódi. Ez sokszor megalázó és kimerítő volt. Gondot jelentett az egészségügyi rendszer kiismerése is: hogyan működnek a beutalók, a biztosítások, mikor hívhatunk mentőt. Maga az ellátás viszont világszínvonalú, 11 év alatt alig kétszer ért negatív élmény. Az elején nem a megfelelő emberekkel barátkoztunk, ami szintén megnehezítette a helyzetünket. A helyi magyarság nem fogadott el, sok rosszindulatú pletykával kellett szembenéznünk. Idővel azonban megtaláltuk a segítőkész embereket. Nyelvi akadályok is voltak: héberül kezdtem tanulni, de eleinte inkább angollal boldogultam. Mivel ide a világ minden tájáról jönnek bevándorlók, sokszor az angol sem volt elég. Azóta is tanulom a hébert, nagyon szeretem, bár még mindig kihívás számomra.

Pihenés a tengerparton! Fotó: K.Á.

– Hogyan néz ki egy átlagos napod most Izraelben? Miben különbözik az életed attól, ahogyan Székesfehérváron éltél?

Dolgozom, hazamegyek, pihenek. Mókuskerék. Szellemi fogyatékos idős emberekkel foglalkozom egy lakhatási rendszerben. Előnye, hogy a magam ura vagyok, a főnökömet alig látom, a munkát pedig nagyon szeretem. Hátránya, hogy messze van és 0–24 órás. Éjszaka is dolgozom, de aludhatok, és tulajdonképpen még az alvásomat is fizetik. A beosztás rugalmas, általában heti négy műszak elég. Hétvégenként, mivel nincs tömegközlekedés, a cég fizeti a taxit. Ez abszolút luxus.

– Milyen érzés olyan helyen élni, ahol gyakran jelen van a háború és a fenyegetettség? Hogyan hat ez a mindennapjaidra?

2021 májusában éltem át az első háborút, amikor a Hamasz rakétákkal támadt. Rövid volt, de megtanított kezelni a helyzetet. Az ember teste és agya ilyenkor másképp működik ezt nem lehet elmagyarázni.

Egy becsapódó rakéta maradványai Ágiékhoz közeli udvarban! Fotó: K.Á.

2024 októberében találkoztam először iráni ballisztikus rakétákkal. Épp munkába mentem, amikor a rádióban bemondták, hogy negyed óra múlva érnek ide. 

Szürreális élmény volt: rakéták tartanak felém, én pedig közben tejet veszek a kávéhoz. 

Az utolsó támadás idén nyáron, júniusban 12 napig tartott. Több száz sérült, több tucat halott, az egyik rakéta 800 méterre csapódott be tőlünk, négy ember meghalt. Hajszálon múlt. Idő kellett a feldolgozásához, de az élet megy tovább.

– Mit jelent számodra ma Székesfehérvár? Hogyan őrzöd a magyar gyökereidet, és mi az, ami a legjobban hiányzik?

2023 novemberében édesapám tragikusan elhunyt. A háború közepén kellett hazajutnom a temetésre, nem volt egyszerű, de sikerült. Egy hetet töltöttem Székesfehérváron, érzelmi cunami volt. A város sokat fejlődött, a belváros adventi fényekben varázslatos volt. Nagyon különös élmény volt 20 év után újra hallani a Bazilika harangját. A legjobban a család és a barátok hiányoznak a fizikai közelség, az ölelés, a spontán találkozások. És persze a magyar konyha: a parasztkolbász, a libatepertő, a disznótoros, a pacalpörkölt.

– Ha a jövőbe tekintesz, inkább Izraelben képzeled el magad, vagy felmerül benned a visszatérés gondolata Magyarországra?

Őszintén: kizárólag Izraelben. A háborús nehézségek ellenére sem tudnám magam máshol elképzelni. Egyszerűen imádunk itt élni. Természetesen, ha anyagilag megengedhetjük, a jövőben szeretnénk gyakrabban Magyarországra látogatni – Székesfehérvárra is.

"Egy hetet töltöttem Székesfehérváron, érzelmi cunami volt." Fotó: K.Á.

Magyarok Izraelben, de szívük egy része itthon! 

Ági története nemcsak egyéni sors, hanem lenyomata annak, milyen erős kötelék tud lenni a szerelem, a kitartás és az otthonkeresés vágya. A háborús helyzetek és a távolság ellenére megtalálta helyét Izraelben, miközben szíve egy darabja mindig Székesfehérváron marad. Élete példája arra emlékeztet, hogy bárhol is legyünk a világban, a gyökereink és az emlékeink végig velünk tartanak és ez adhat erőt a jövő építéséhez! 

 

