1 órája
Több millió forintot nyert a település járdafelújításra
A Magyar Falu Program keretében sorra újulnak meg Fejér vármegye településseinek útjai, járdái. Az Út, híd, járda építése/felújítása című alpogramban Csór most több mint hétmillió forintot nyert, melyből a település egyik legforgalmasabb járdaszakasza újul meg.
Forrás: Borics Mihály
Csór Község Önkormányzat a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Út, híd, járda építése/felújítása című alprogram pályázatán több mint hétmillió forint támogatást nyert járdafelújításra. A fejlesztés során mintegy 108 négyzetméternyi járdaszakaszt újítanak fel a Magyar utcai buszmegállók előtt mindkét oldalon. A munkálatokat várhatóan most ősszel elkezdik és még a tél beállta előtt be is fejezik.
