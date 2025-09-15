szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

23°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Magyar Falu Program

1 órája

Több millió forintot nyert a település járdafelújításra

Címkék#Magyar Falu Program#Út , híd , járda építése / felújítás#járdafelújítás

A Magyar Falu Program keretében sorra újulnak meg Fejér vármegye településseinek útjai, járdái. Az Út, híd, járda építése/felújítása című alpogramban Csór most több mint hétmillió forintot nyert, melyből a település egyik legforgalmasabb járdaszakasza újul meg.

Munkatársunktól
Több millió forintot nyert a település járdafelújításra

Forrás: Borics Mihály

Csór Község Önkormányzat a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Út, híd, járda építése/felújítása című alprogram pályázatán több mint hétmillió forint támogatást nyert járdafelújításra. A fejlesztés során mintegy 108 négyzetméternyi járdaszakaszt újítanak fel a Magyar utcai buszmegállók előtt mindkét oldalon. A munkálatokat várhatóan most ősszel elkezdik és még a tél beállta előtt be is fejezik.

Csóron a Magyar utcai buszmegálló előtti járdára bizony ráfér a felújítás
Forrás: Borics Mihály

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu