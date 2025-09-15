Több millió forintot nyert a település járdafelújításra

Csór Község Önkormányzat a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Út, híd, járda építése/felújítása című alprogram pályázatán több mint hétmillió forint támogatást nyert járdafelújításra. A fejlesztés során mintegy 108 négyzetméternyi járdaszakaszt újítanak fel a Magyar utcai buszmegállók előtt mindkét oldalon. A munkálatokat várhatóan most ősszel elkezdik és még a tél beállta előtt be is fejezik.

Csóron a Magyar utcai buszmegálló előtti járdára bizony ráfér a felújítás

Forrás: Borics Mihály