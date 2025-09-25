Elismerések záporában Fejér megye egészségügyi dolgozói

Minden évben más-más város ad otthont a hagyományosan évente megrendezésre kerülő Fejér Vármegyei Szakdologozói Napunknak. Idén a csákvári helyi szervezetünk volt a rendezvény házigazdája. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Fejér vármegyei szervezetének szakdolgozói napján a résztvevők előadásokat hallhattak, valamint pontszerző továbbképzésen vettek részt, s nem utolsó sorban sor került az Aranylámpás díj és a Semmelweis Napi Elismerő Oklevelek átadására is.

Fodor Szilvia kapta az Aranylámpás díjat a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Fejér vármegyei szervezetének ünnepségén

Munkáját a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara vármegyei szervezete is elismerte

A területi szervezet saját alapítású elismerését, az Aranylámpás díjat idén – szakmai életútjának elismeréseként – Fodor Szilvia, a Szent György Kórház ápolási igazgatóhelyettese kapta. A díj minden évben annak a kamarai tagnak adományozható, aki hivatásának képviseletével az egészség megőrzése, betegségek megelőzése, az ápolás, gondozás, betegellátás területén magas színvonalú, példaértékű munkát végzett, valamint a MESZK Fejér Megyei Területi Szervezet feladataiban aktívan részt vesz és kimagasló közösségépítő teljesítményt nyújt. Az elismerést jelentő bronzplakettet, amely Szakál Antal festőművész, szobrász alkotása, Balogh Zoltán, a MESZK elnöke, Szabó István területi elnök és Bonczné Kaiser Krisztina, a Csákvár-Bicske helyi szervezet elnöke adta át.

Az ünnepségen került sor a Semmelweis Napi Elismerő Oklevelek átadására is. Semmelweis Napi Elismerő Oklevél elismerésben részesült

Frittman Anna, a Szent Pantaleon Kórház szakápolója,

Kaszás Etelka, a Szent György Kórház Egységes Műtő Centrum – Szülészet-nőgyógyászati műtő szakasszisztense,

Karner Margit, a Szent György Kórház Központi Sterilizáló Szolgálat vezető asszisztense,

Kokasné Pásztor Judit, a Szent György Kórház Mór Gyógyintézeti szakrendelő szakasszisztense,

Kolozs Katalin Mária, a Synlab Hungary Kft. laboratóriumi szakasszisztens,

Németh Erika, a Szent György Kórház Patológiai Osztály vezető asszisztense,

Pollmann Judit, a Szent György Kórház Egynapos Sebészeti Centrum esetmenedzsere,

Szántó Gertrúd, a Szent Pantaleon Kórház Traumatológia Osztály Sürgősségi részleg szakápolója,

Somogyvári Anikó, a Szent György Kórház Sárbogárdi Rendelőintézet asszisztense.

Frittman Anna

Frittman Anna 1978-ban végzett Budapesten a Varga Katalin Ápolónőképző Iskolában általános ápoló és asszisztensként. Öt évet dolgozott szociális otthonban, majd 1986 decemberében jelentkezett a Szent Pantaleon Kórház traumatológiai osztályára. 1987-ben szakápolói képesítést szerzett, 2009-ben gyakorló ápolói képesítést kapott. Munkabírása fáradhatatlan, teljesítménye mindig maximális, az általa végzett ápolói munka példamutatóan precíz. A betegekkel empatikus, a fiatal kollégákat felkarolja. Munkáját elhivatottsággal, nagy szeretettel és megbízhatóan végzi. Kollégái mindig számíthatnak a közösségi munkájára, a munkatársai körében nagyon kedvelt, bármikor számíthatnak a segítségére. Rendszeresen vesz részt szakmai fejlődését elősegítő továbbképzéseken és konferenciákon. Szakmai munkája a pályakezdő kollégái betanításában is példamutató. Nyitott a szakmai változásokra, megszerzett tapasztalatait szívesen, készségesen adja át az új kollégáknak. Mindig segítőkész és megbízható szakember, aki hivatásának tekinti az ápolói pályát, melynek központjában nála mindig a betegek állnak. Ezzel a hitvallással végzi ma is töretlenül munkáját a mindennapokban. Mind a betegek, mind a kollégák visszajelzése alapján is méltó a szakmai elismerésre – hangzott el a méltatásban.