Elismerések záporában Fejér megye egészségügyi dolgozói
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Fejér Vármegyei Területi Szervezet csütörtökön tartotta a XIII. Fejér Vármegyei Szakdolgozói Napot. Az ünnepségen a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Fejér vármegyei szervezetének Aranylámpás díját is átadták, továbbá kilnec Fejér megyei egészségügyi dolgozó részesült elismerésben.
Minden évben más-más város ad otthont a hagyományosan évente megrendezésre kerülő Fejér Vármegyei Szakdologozói Napunknak. Idén a csákvári helyi szervezetünk volt a rendezvény házigazdája. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Fejér vármegyei szervezetének szakdolgozói napján a résztvevők előadásokat hallhattak, valamint pontszerző továbbképzésen vettek részt, s nem utolsó sorban sor került az Aranylámpás díj és a Semmelweis Napi Elismerő Oklevelek átadására is.
Munkáját a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara vármegyei szervezete is elismerte
A területi szervezet saját alapítású elismerését, az Aranylámpás díjat idén – szakmai életútjának elismeréseként – Fodor Szilvia, a Szent György Kórház ápolási igazgatóhelyettese kapta. A díj minden évben annak a kamarai tagnak adományozható, aki hivatásának képviseletével az egészség megőrzése, betegségek megelőzése, az ápolás, gondozás, betegellátás területén magas színvonalú, példaértékű munkát végzett, valamint a MESZK Fejér Megyei Területi Szervezet feladataiban aktívan részt vesz és kimagasló közösségépítő teljesítményt nyújt. Az elismerést jelentő bronzplakettet, amely Szakál Antal festőművész, szobrász alkotása, Balogh Zoltán, a MESZK elnöke, Szabó István területi elnök és Bonczné Kaiser Krisztina, a Csákvár-Bicske helyi szervezet elnöke adta át.
Az ünnepségen került sor a Semmelweis Napi Elismerő Oklevelek átadására is. Semmelweis Napi Elismerő Oklevél elismerésben részesült
- Frittman Anna, a Szent Pantaleon Kórház szakápolója,
- Kaszás Etelka, a Szent György Kórház Egységes Műtő Centrum – Szülészet-nőgyógyászati műtő szakasszisztense,
- Karner Margit, a Szent György Kórház Központi Sterilizáló Szolgálat vezető asszisztense,
- Kokasné Pásztor Judit, a Szent György Kórház Mór Gyógyintézeti szakrendelő szakasszisztense,
- Kolozs Katalin Mária, a Synlab Hungary Kft. laboratóriumi szakasszisztens,
- Németh Erika, a Szent György Kórház Patológiai Osztály vezető asszisztense,
- Pollmann Judit, a Szent György Kórház Egynapos Sebészeti Centrum esetmenedzsere,
- Szántó Gertrúd, a Szent Pantaleon Kórház Traumatológia Osztály Sürgősségi részleg szakápolója,
- Somogyvári Anikó, a Szent György Kórház Sárbogárdi Rendelőintézet asszisztense.
Frittman Anna
Frittman Anna 1978-ban végzett Budapesten a Varga Katalin Ápolónőképző Iskolában általános ápoló és asszisztensként. Öt évet dolgozott szociális otthonban, majd 1986 decemberében jelentkezett a Szent Pantaleon Kórház traumatológiai osztályára. 1987-ben szakápolói képesítést szerzett, 2009-ben gyakorló ápolói képesítést kapott. Munkabírása fáradhatatlan, teljesítménye mindig maximális, az általa végzett ápolói munka példamutatóan precíz. A betegekkel empatikus, a fiatal kollégákat felkarolja. Munkáját elhivatottsággal, nagy szeretettel és megbízhatóan végzi. Kollégái mindig számíthatnak a közösségi munkájára, a munkatársai körében nagyon kedvelt, bármikor számíthatnak a segítségére. Rendszeresen vesz részt szakmai fejlődését elősegítő továbbképzéseken és konferenciákon. Szakmai munkája a pályakezdő kollégái betanításában is példamutató. Nyitott a szakmai változásokra, megszerzett tapasztalatait szívesen, készségesen adja át az új kollégáknak. Mindig segítőkész és megbízható szakember, aki hivatásának tekinti az ápolói pályát, melynek központjában nála mindig a betegek állnak. Ezzel a hitvallással végzi ma is töretlenül munkáját a mindennapokban. Mind a betegek, mind a kollégák visszajelzése alapján is méltó a szakmai elismerésre – hangzott el a méltatásban.
Kaszás Etelka
Kaszás Etelka 1980. augusztus 1-jétől dolgozik a Szent György Kórház Szülészet-Nőgyógyászati osztályán, előbb tanuló, majd 1981 júniusától már szakképzett szülésznőként. 1986-ban a szülészet-nőgyógyászati műtőbe vezetett szakmai útja, majd 1987-ben műtős szakasszisztens végzettséget szerzett és azóta is a műtő csapatát erősíti. Munkáját mindig a legjobb tudása szerint, magas fokú precizitással, maximális odafigyeléssel, körültekintően látja el, szem előtt tartva a kismamák és a betegek biztonságát. Visszafogott, csendes természete mellett nagy tapasztalattal és szakmai tudással rendelkezik, amelyre biztonsággal támaszkodhatnak az orvosok, tanuló műtős asszisztensek és a műtőssegédek egyaránt. Szakmai elhivatottságát mi sem bizonyítja jobban, mint az egészségügyben eltöltött több mint negyven év, amelyből 38 év műtőasztal mellett telt. Rendíthetetlen elkötelezettje a magyar egészségügynek, ezt a szellemet és tudást adja át a pályakezdőknek.
Karner Margit
Karner Margit ápolói pályafutását a Vas Megyei Markusovszky Kórházban kezdte, majd a Veszprém Megyei Kórházban folytatta hivatását. A felnőtt szakápolói végzettséget megszerezve, a betegágynál rövid időt eltöltve, a traumatológiai műtőbe invitálták. 1996-ban műtős szakasszisztens képesítést szerzett. A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar diplomás ápoló levelező szakán 2002-ben diplomát szerzett. 2006-ban egészségügyi gyakorlatvezetői képesítést szerzett, azóta a műtős szakképzésbe került kollégái gyakorlatvezetésének koordinálását végzi, és szakmai vizsgákon vizsgabizottsági tag. 2009-ben a kórház Fül-Orr-Gégészeti Osztályának osztályvezető főnővéri állását nyerte el pályázat útján. Rövid, kétéves kitérő után 2014-ben újra a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban kezdett dolgozni a központi sterilizálóban mint vezető asszisztens helyettes, 2015 májusától a vezető asszisztensi posztot tölti be. Az egészségügy területén elhivatottan és példamutató szorgalommal végzi több évtizedes szakmai munkáját. Szakmai útja során mindig szem előtt tartotta hivatásának erkölcsi és szakmai alapelveit. Pályafutása példamutató, töretlen hivatástudatról, folyamatos szakmai fejlődésről és a betegek iránti mély elkötelezettségről tanúskodik. Munkája során számos kolléga és tanuló számára vált követendő példává. Életútja méltán szolgálhat inspirációként az egészségügy jelenlegi és jövőbeli nemzedékei számára.
Kokasné Pásztor Judit
Kokosné Pásztor Judit 1986-ban csatlakozott a Móri Kórház csapatához. Belgyógyászati osztályon műszakos nővérként dolgozott, munka mellett 1987-ben felnőtt szakápolói, 2000-ben ápoló képesítést szerzett. Két gyermeke születése után a szakrendelőben vállalt feladatot, először a gasztroenterológiai szakrendelésen, majd 2010-től a kardiológiai szakrendelésen. 2011-ben kardiológiai és angiológiai szakasszisztensi képzést is elvégezte. A kardiológiai szakrendelésre érkező betegek és a kardiológiai rehabilitáción fekvő betegek részére is ő végzi el a terheléses EKG- és Holter vizsgálatokat. Gépek, eszközök karbantartását, szervízelését folyamatosan követi, tudása naprakész. Lelkiismeretes, a kollégáival mindig is jó kapcsolatot ápolt. A betegekkel, hozzátartozókkal tisztelettudó, kommunikációja kifogástalan, munkavégzésében precíz, határozott. Fontosnak tartja, a kiemelkedő szakmai munkájának folytonosságát, ennek érdekében méltósággal, alázattal, nagyfokú segítőkészséggel, energiát, időt nem sajnálva adja át tudását, a pályakezdő kolléganők részére. Szabadidejének szervezése során mindig szem előtt tartja a szakrendelő érdekeit is, és igyekszik úgy szervezni a távolléteit, hogy ne kelljen őt helyettesíteni. Az elmúlt 39 éves áldozatos munkájával, hozzáállásával a kollégák és a gyógyintézet szervezeti egységeinek vezetői szerint is méltó a Semmelweis Napi Elismerő Oklevélre.
Kolozs Katalin Mária
Kolozs Katalin a ceglédi Egészségügyi Szakiskolában végzett 1987-ben, majd szakmai fejlődése jegyében 1994-ben hematológiai asszisztensi, 1998-ban pedig klinikai laboratóriumi szakasszisztensi képesítést szerzett. Gödöllőn kezdte munkáját, majd három gyermeke születése után – 11 év otthon töltött időt követően – visszatért a hivatásához, és a csákvári laboratóriumban folytatta szolgálatát. Munkája során kivételes szakmai precizitással végzi a vérvételeket, ügyessége és gyakorlatiassága sokéves tapasztalatáról tanúskodik. Kiváló kapcsolatot ápol az osztályok dolgozóival és az ambuláns betegekkel egyaránt. Mindig türelmes, megértő és segítőkész. Bármilyen felmerülő problémára megoldást talál, nincs olyan kérés, amelyre ne keresne választ, és ne járna utána alaposan. Kiemelkedő munkabírása, megbízhatósága, rendkívüli empátiája és embersége minden kollégája számára példamutató. Katalin nemcsak kiváló szakember, hanem szerethető, tisztelt tagja a közösségnek, akire minden helyzetben számítani lehet. Életútja és hivatásához való hozzáállása méltó Semmelweis Ignác szellemiségéhez. Több évtizedes, példaértékű szakmai munkája és emberi hozzáállása méltóvá teszi az elismerésre.
Németh Erika
Németh Erika a Szent György Kórház központi laboratóriumában kezdte pályafutását, majd 1990. februárban a kórszövettani labor dolgozója lett. Szakirányú tanulmányait kiváló minősítéssel, munka mellett végezte el: 1992-ben Győrben szövettani asszisztens, 1993-ban Budapesten kórbonctani, hisztokémiai, immunhisztokémiai szakasszisztens képesítést szerzett. 1992–2003. között aktív résztvevője az osztályon évente megrendezésre kerülő szakmai továbbképzések szervezésének és lebonyolításának. 2009-ig konferenciák, patológus találkozók rendszeres szereplője. Megalakulása óta tagja a Patológiai Asszisztensek Magyarországi Egyesületének. Meghirdetett pályázat útján, 2015. október 1-től kinevezett vezető asszisztense a magas szakmai színvonalon működő Patológiai Osztálynak. Példamutató elhivatottsággal, munka mellett végezte szakirányú tanulmányait. Töretlen fejlődési igénye, szakmai alázata és precizitása mindvégig meghatározta munkáját. Szakmai közéleti tevékenysége is példaértékű. Életútja, mely a folyamatos szakmai fejlődés, az elkötelezett betegellátás, valamint az oktatás és szervezés területén egyaránt kimagasló eredményeket mutat, méltán szolgálhat példaként az egészségügyi hivatás iránt elkötelezett szakdolgozók számára.
Pollmann Judit
Pollmann Judit 1988-ban általános asszisztensként végzett, majd 1992-ben az aneszteziológiai szakasszisztensi képesítést szerzett. Tanulmányait ezt követően gazdasági és menedzsment irányban is folytatta: képesített könyvelőként, vállalati tervezőként, közgazdászként. BSc ápolói diplomát szerzett, jelenleg az Egészségügyi Menedzserképző Központ hallgatója. Korábban is vezetői beosztásban dolgozott, többek között a központi műtőben és a sürgősségi ügyeleten Móron, valamint esetmenedzserként az egynapos sebészet területén.Jelenleg is az Egynapos Sebészeti Centrum esetmenedzsere, vezető ápolója. Munkája során jelentős szerepet vállalt a részleg kialakításában, a betegút megszervezésében, a protokollok kidolgozásában. Kiemelkedő hozzájárulása van a betegellátás hatékonyságának javításában, valamint a betegedukációs és után követési rendszerek kidolgozásában. Egészségügyi szakdolgozói pályafutása több mint három évtizedes, példaértékű szakmai fejlődés és elkötelezett munkavégzés mentén bontakozott ki. Az egészségügyi ellátórendszer különböző szintjein szerzett tapasztalata, széles körű képzettsége, valamint vezetői és szervezői készsége egyaránt kiemelkedő. Széles körű szaktudása, többirányú végzettsége, példamutató munkamorálja és rendkívüli problémamegoldó képessége révén nemcsak kollégái, hanem a betegek körében is elismerést vívott ki. Vezetőként nagy hangsúlyt fektet a csapatmunka támogatására, a szakmai és kommunikációs fejlődés biztosítására, rendszeres oktatások, megbeszélések keretében. Az általa vezetett szervezeti egységben a betegelégedettség kimagaslóan jó. Életútja és munkássága méltó elismerésre, valamint példát mutat az egészségügyi szakdolgozói közösség tagjai számára.
Szántó Gertrúd
Szántó Gertrúd 1991-ben végzett Székesfehérváron általános ápoló és asszisztensként. Az ápolói bizonyítvány megszerzése után, 1993-ban szülésznői képesítést szerzett. A Szent György Kórház Szülészet-Nőgyógyászati osztályán 2003 novemberében helyezkedett el. 2017-ben gyakorló ápoló, majd 2018-ban E-kategóriás ápolói képesítést szerzett. 2020. szeptembere óta erősíti a Traumatológia Sürgősségi részleg csapatát. Munkabírása kiváló, fáradhatatlan, teljesítménye mindig maximális. A betegekkel empatikus, a felmerülő kérdéseiket mindig nagy türelemmel válaszolja meg és nyugtatja őket, ha bizonytalanságot és félelmet lát a szemükben. Széles körű ismeretei miatt az orvosok gyakran bízzák meg önálló sebellátással, sebellenőrzéssel, melyeket biztonsággal alkalmaz is. Munkáját a szakma szabályai, elvei szerint végzi, és ezt betartatja mind az orvosokkal, mind az ápolókkal. Jó munkakapcsolatot alakított ki az osztály dolgozóival, kollégái bármikor számíthatnak a segítségére. Felelősségteljes munkája és barátságos viselkedése miatt az új, pályakezdő dolgozók is szívesen kérnek szakmai útmutatást tőle. Munkáját önzetlenül, töretlen hittel végzi napjainkban is. Mind a betegek, mind a kollégák visszajelzése alapján is méltó a szakmai elismerésre.
Somogyvári Anikó
Somogyvári Anikó 1989-ben Egészségügyi Szakiskolában általános ápoló- és asszisztensi képesítést szerzett, majd munka mellett leérettségizett, később gyakorló ápolói és szakápoló képesítést szerzett. Jelenleg a Sárbogárdi Rendelőintézet oszlopos tagja. Anikó azon kevés szakdolgozók egyike, ki mindvégig hű maradt munkáltatójához, munkahelyéhez. A tüdőgyógyászat és tüdőgondozás elképzelhetetlen nélküle. A covid-járvány idején is lehetet számítani a munkájára, covid osztályon is dolgozott ápolóként. Munkáját nagy szakmai tudással, elhivatottan, precízen végzi. Nem ismer lehetetlent. Kimagasló empátiája miatt, mind a betegek, mind a munkatársak szeretik. Mindennapi munkavégzése túlmutat saját szakmáján, bármikor segít kollégáinak, legyen szó nővérről vagy orvosról. A MESZK tagja a kezdetektől, területi küldött volt 2023-ig, jelenleg, mint a helyi szervezet küldötte képviseli a szakdolgozókat a Sárbogárd-Enying Helyi Szervezet küldött gyűlésein. 36 éves lelkes szakdolgozói munkája, munkatársaival és a betegekkel való példás viselkedése elismerést érdemel.
