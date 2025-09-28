Micsoda hír! Feloldották a pályazárat az M7-esen!

Mint megírtuk, újabb üteméhez érkezett az új gyalogos- és kerékpáros híd építése az M7-es autópályán Velencénél, így a tervek szerint szombat este 23:59-től egészen másnap délig lezárják a forgalom előtt. Az MKIF örömmel jelentette be, hogy már most szabad az út:

Szabad a pálya! Az MKIF örömmel jelentette be, hogy hamarabb végeztek az M7-es autópálya velencei szakaszán, mint tervezték.

Fotó: MKIF