Közlekedés

1 órája

Micsoda hír! Feloldották a pályazárat az M7-esen!

Az eredeti tervekkel ellentétben gyorsabban végeztek az MKIF munkatársai a sztráda érintett szakaszán. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán így megindult a forgalom.

Feol.hu

Mint megírtuk, újabb üteméhez érkezett az új gyalogos- és kerékpáros híd építése az M7-es autópályán Velencénél, így a tervek szerint szombat este 23:59-től egészen másnap délig  lezárják a forgalom előtt. Az MKIF örömmel jelentette be, hogy már most szabad az út:

Szabad a pálya! Az MKIF örömmel jelentette be, hogy hamarabb végeztek az M7-es autópálya velencei szakaszán, mint tervezték.
Fotó: MKIF
Fotó: MKIF

A pályazárnak vége az M7-en, a gyalogos híd elemeit beemelték. Munkatársaink a tervezettnél 2 órával hamarabb végeztek a munkálatokkal! A forgalom zavartalanul haladhat Budapest felé! Köszönjük a türelmüket!

 

 

