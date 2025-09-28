Közlekedés
3 órája
Micsoda hír! Feloldották a pályazárat az M7-esen!
Az eredeti tervekkel ellentétben gyorsabban végeztek az MKIF munkatársai a sztráda érintett szakaszán. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán így megindult a forgalom.
Mint megírtuk, újabb üteméhez érkezett az új gyalogos- és kerékpáros híd építése az M7-es autópályán Velencénél, így a tervek szerint szombat este 23:59-től egészen másnap délig lezárják a forgalom előtt. Az MKIF örömmel jelentette be, hogy már most szabad az út:
A pályazárnak vége az M7-en, a gyalogos híd elemeit beemelték. Munkatársaink a tervezettnél 2 órával hamarabb végeztek a munkálatokkal! A forgalom zavartalanul haladhat Budapest felé! Köszönjük a türelmüket!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre