59 perce
Sokakat érint: Végre elindul a régóta várt felújítás az M7-es közelében (videó)
Hosszú várakozás után tényként közölhető, hogy megkezdődik egy régóta esedékes útszakasz felújítása. A beruházás a 8111-es út egy kritikus szakaszát érinti, amely két települést köt össze az M7-es autópálya közelében.
Végre felszámolják a kátyukat és az úthibákat az M7-es közelében a két település között, amelyek esős időben balesetveszélyessé váltak.
Fotó: KZ/Illusztráció
A korábbi útfelújítási programok keretében a 811-es számú főút jelentős része és a Magyar Falu programnak köszönhetően több belterületi út is megújult a Váli-völgyben és környékén. Most azonban a várva várt új beruházás is elindul. Az M7-es autópálya közelsége, a Velencei-tó és a környék nevezetességei miatt az átmenő forgalom az elmúlt években többszörösére nőtt. A 8111-es érintett útszakasz felújítása (Vál-Kajászó) sokáig váratott magára, az utat kátyúk és úthibák borítják, és a hirtelen lezúduló esős időjárási körülmények között kialakult tócsák jelentősen növelték a balesetveszélyt, ami jól mutatja a felújítás időszerűségét.
Sokan örülnek: Megújul az M7-es közelében lévő útszakasz
Az egyik érintett település, nevezetesen Kajászó Önkormányzata büszkén jelentette be az aszfaltozási munkálatok kezdetét. Képünk jól látható, hogy a gépek már ott sorakoznak.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megkezdi az útszakasz felmarását és újraaszfaltozását. A munkálatok során a forgalom részlegesen korlátozott lehet, és előfordulhatnak sávlezárások, forgalomirányítás, valamint munkagépek az úton. Kérjük a közlekedőket, hogy a munkaterületen fokozott óvatossággal haladjanak, tartsák be a jelzéseket és számítsanak a változásokra. Köszönjük a türelmet és megértést!
Egy korábbi felvétel, amikor a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső a sarat is lehozta az úttestre.