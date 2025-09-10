szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

19°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez történik az M7-es közelében

41 perce

Sokakat érint: Végre elindul a régóta várt felújítás az M7-es közelében (videó)

Címkék#M7-es autópálya#Kajászó#Magyar Falu Program#Magyar Közút#munkagép#forgalomkorlátozás#aszfaltozás#Vál

​Hosszú várakozás után tényként közölhető, hogy megkezdődik egy régóta esedékes útszakasz felújítása. A beruházás a 8111-es út egy kritikus szakaszát érinti, amely két települést köt össze az M7-es autópálya közelében.

Feol.hu
Sokakat érint: Végre elindul a régóta várt felújítás az M7-es közelében (videó)

Végre felszámolják a kátyukat és az úthibákat az M7-es közelében a két település között, amelyek esős időben balesetveszélyessé váltak.

Fotó: KZ/Illusztráció

​A korábbi útfelújítási programok keretében a 811-es számú főút jelentős része és a Magyar Falu programnak köszönhetően több belterületi út is megújult a Váli-völgyben és környékén. Most azonban a várva várt új beruházás is elindul. Az M7-es autópálya közelsége, a Velencei-tó és a környék nevezetességei miatt az átmenő forgalom az elmúlt években többszörösére nőtt. A 8111-es érintett útszakasz felújítása (Vál-Kajászó) sokáig váratott magára, az utat kátyúk és úthibák borítják, és a hirtelen lezúduló esős időjárási körülmények között kialakult tócsák jelentősen növelték a balesetveszélyt, ami jól mutatja a felújítás időszerűségét.

A M7-es közelében lévő útszakasz felújítása sokáig váratott magára, az utat kátyúk és úthibák borítják. Indul a beruházás: forgalomkorlátozásra kell számítani!
Szerda reggeli felvétel az M7-es közelében lévő útról, Vál és Kajászó között.
Fotó: KZ

Sokan örülnek: Megújul az M7-es közelében lévő útszakasz

Az egyik érintett település, nevezetesen Kajászó Önkormányzata büszkén jelentette be az aszfaltozási munkálatok kezdetét. Képünk jól látható, hogy a gépek már ott sorakoznak.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megkezdi az útszakasz felmarását és újraaszfaltozását. A munkálatok során a forgalom részlegesen korlátozott lehet, és előfordulhatnak sávlezárások, forgalomirányítás, valamint munkagépek az úton. Kérjük a közlekedőket, hogy a munkaterületen fokozott óvatossággal haladjanak, tartsák be a jelzéseket és számítsanak a változásokra. ​Köszönjük a türelmet és megértést!

A M7-es közelében lévő útszakasz felújítása sokáig váratott magára, az utat kátyúk és úthibák borítják. Indul a beruházás: forgalomkorlátozásra kell számítani!
Már sorakoznak a munkagépek Kajászó mellett.
Fotó: KZ

Egy korábbi felvétel, amikor a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső a sarat is lehozta az úttestre.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu