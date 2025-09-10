Sokakat érint: Végre elindul a régóta várt felújítás az M7-es közelében (videó)

​A korábbi útfelújítási programok keretében a 811-es számú főút jelentős része és a Magyar Falu programnak köszönhetően több belterületi út is megújult a Váli-völgyben és környékén. Most azonban a várva várt új beruházás is elindul. Az M7-es autópálya közelsége, a Velencei-tó és a környék nevezetességei miatt az átmenő forgalom az elmúlt években többszörösére nőtt. A 8111-es érintett útszakasz felújítása (Vál-Kajászó) sokáig váratott magára, az utat kátyúk és úthibák borítják, és a hirtelen lezúduló esős időjárási körülmények között kialakult tócsák jelentősen növelték a balesetveszélyt, ami jól mutatja a felújítás időszerűségét.

Szerda reggeli felvétel az M7-es közelében lévő útról, Vál és Kajászó között.

Fotó: KZ

Sokan örülnek: Megújul az M7-es közelében lévő útszakasz

Az egyik érintett település, nevezetesen Kajászó Önkormányzata büszkén jelentette be az aszfaltozási munkálatok kezdetét. Képünk jól látható, hogy a gépek már ott sorakoznak.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megkezdi az útszakasz felmarását és újraaszfaltozását. A munkálatok során a forgalom részlegesen korlátozott lehet, és előfordulhatnak sávlezárások, forgalomirányítás, valamint munkagépek az úton. Kérjük a közlekedőket, hogy a munkaterületen fokozott óvatossággal haladjanak, tartsák be a jelzéseket és számítsanak a változásokra. ​Köszönjük a türelmet és megértést!

Már sorakoznak a munkagépek Kajászó mellett.

Fotó: KZ

Egy korábbi felvétel, amikor a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső a sarat is lehozta az úttestre.