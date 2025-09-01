57 perce
Vége a nyári szünetnek! Elképesztő változás jön az M7-esen
Újra megkezdődik a nagyszabású felújítás Magyarország egyik legforgalmasabb sztrádáján. Az MKIF bejelentette, ahogy korábban ígérték, augusztus 31-ig nem voltak előre tervezett felújítások a forgalmas M0 és Balatonvilágos közötti M7-es autópálya szakaszon, ám a nyár végeztével folytatódik a munka.
Ősszel újraindulnak a nagyfelületű burkolatcserék a sztrádán, a terelések építése már zajlik.
Forrás: MKIF
Véget értek a mézeshetek, lecsengett ez a nyár is, ami komoly változást vetít előre az M7-es autópálya Fejér vármegyei szakaszain is. Szeptember elsejével újra munkálatok kezdődtek. Az autópálya-fenntartó MKIF részletes közleményt adott ki arról, hogy hol és mire számíthatnak az autósok. Tájékoztattak továbbá, hogy hétfőn, a reggeli csúcs és az iskolakezdés után terelések kiépítése zajlott Székesfehérvár és Budapest közötti szakaszon.
Az MKIF közleménye szerint azonban jó hír, hogy a felújítással érintett területeken a legtöbb helyen nem csökken a használható sávok száma. A Balaton és a Budapest felé vezető oldalon is két-két sávon haladhat majd a forgalom, a három sávos szakaszokon pedig, ahol a munkálatok engedik, megmarad mind a három sáv. Fontos azonban megjegyezni, hogy a munkaterületek közelében sebességkorlátozásokra és szűkített sávokra kell számítani.
Mutatjuk, hogy a felújítások milyen M7-es szakaszokat érintenek
Az M7-es M0 – Balatonvilágos közötti szakaszán Budapest felé: a 17-29 km, az 50-65 km és a 74-76 km közötti szakaszok.
Mindkét irányban: a 42-46 km között folytatódik a velencei új gyalogos- és kerékpároshíd építése.
Az MKIF hangsúlyozza azt is, hogy az őszi munkálatok később érinteni fognak pihenőket és csomópontokat is, amelyekről időben tájékoztatják a közlekedőket. Az aktuális információkról érdemes folyamatosan tájékozódni a www.mkif.hu/felujitas oldalon és az Útinformon keresztül.
Új gyalogos- és kerékpáros híd épül Fejérben (képgalériával)A régi átkelő helyett új gyalogos- és kerékpáros híd épül.