Hétfőn délelőtt el kell kerülni az M7-est Székesfehérvártól

A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint 10:00 és 14:00 óra között katonai menetoszlop indul Székesfehérvárról Budapestre, amely az M7-es autópályán halad végig. A több járműből és harcjárműből álló konvoj katonai rendészeti felvezetéssel közlekedik, és a megszokottnál lassabb haladásra lehet számítani. A menetet időnként a légierő forgószárnyas gépei is kísérhetik, ami szintén figyelmet vonhat magára.

Hétfőn hasonló torlódás alakulhat ki az M7-es autópályán

Forrás: FMH-archív

Útinfók az M7-es autópályáról

A fővárosban a konvoj a Jászberényi út – Kőbányai út – Könyves Kálmán körút – Bocskai út – Budaörsi út útvonalon halad tovább egészen a Mária Terézia laktanyáig.

A katonai járművek közlekedése miatt az érintett szakaszokon torlódások alakulhatnak ki, ezért a közlekedőknek érdemes időben tervezniük, és ha lehet, hétfőn elkerülniük az M7-es autópálya Budapest felé vezető szakaszát.

A Honvédség felhívja a figyelmet, hogy a konvoj közé behajtani veszélyes és szigorúan tilos. A járművek mérete és mozgása eltér a megszokottól, ezért a biztonság érdekében fokozott óvatosságra, türelemre és együttműködésre kérik az autósokat.

Összességében hétfőn délelőtt és kora délután az M7-es autópályán közlekedőknek komolyabb fennakadásokkal kell számolniuk – aki teheti, válasszon alternatív útvonalat.