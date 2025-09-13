szeptember 13., szombat

Kornél névnap

21°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

42 perce

Hétfőn délelőtt el kell kerülni az M7-est Székesfehérvártól

Címkék#m7#konvoj#autópálya

Az Adaptive Hussars 2025, a Magyar Honvédség és a NATO közös, nagyszabású hadgyakorlata szeptemberben országszerte fokozott katonai mozgással jár. A gyakorlat egyik legjelentősebb hatása a közlekedésben hétfőn, szeptember 15-én lesz érezhető az M7-es autópályán.

Feol.hu
Hétfőn délelőtt el kell kerülni az M7-est Székesfehérvártól

Hétfőn hasonló torlódás alakulhat ki az M7-es autópályán

Forrás: FMH-archív

A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint 10:00 és 14:00 óra között katonai menetoszlop indul Székesfehérvárról Budapestre, amely az M7-es autópályán halad végig. A több járműből és harcjárműből álló konvoj katonai rendészeti felvezetéssel közlekedik, és a megszokottnál lassabb haladásra lehet számítani. A menetet időnként a légierő forgószárnyas gépei is kísérhetik, ami szintén figyelmet vonhat magára.

M7-es autópálya
Hétfőn hasonló torlódás alakulhat ki az M7-es autópályán 
Forrás: FMH-archív

Útinfók az M7-es autópályáról 

A fővárosban a konvoj a Jászberényi út – Kőbányai út – Könyves Kálmán körút – Bocskai út – Budaörsi út útvonalon halad tovább egészen a Mária Terézia laktanyáig.

A katonai járművek közlekedése miatt az érintett szakaszokon torlódások alakulhatnak ki, ezért a közlekedőknek érdemes időben tervezniük, és ha lehet, hétfőn elkerülniük az M7-es autópálya Budapest felé vezető szakaszát.

A Honvédség felhívja a figyelmet, hogy a konvoj közé behajtani veszélyes és szigorúan tilos. A járművek mérete és mozgása eltér a megszokottól, ezért a biztonság érdekében fokozott óvatosságra, türelemre és együttműködésre kérik az autósokat.

Összességében hétfőn délelőtt és kora délután az M7-es autópályán közlekedőknek komolyabb fennakadásokkal kell számolniuk – aki teheti, válasszon alternatív útvonalat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu