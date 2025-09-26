szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

15°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

39 perce

Még a csiga is gyorsabb: Ezért áll az élet az M7-esen (helyszíni fotó)

Címkék#Budapest#M7-es autópálya#traffipax#dugó#Székesfehérvár

​A kora reggeli dugókhoz már hozzászoktunk, de ma délelőtt a csigatempó lett úrrá a sztrádán. Az M7-es autópálya főváros felé vezető szakaszán mindenesetre az autósoknak nem kell tartaniuk a traffipaxtól, hiszen a 10 km/h-s átlagsebesség sem ritka, ami igencsak próbára teszi a türelmet.

Feol.hu

A lassulás fő oka az érdi és a tárnoki csomópont között zajló útépítési munkálatok. A terelésépítés miatt a Budapest felé haladva már 3 km-t meghaladó torlódás, dugó alakult ki a munkaterület mögött az M7-es autópálya 16-os és a 22-es kilométere között.  Így aki teheti, érdemes alternatív útvonalat választania Székesfehérvárról és a környékéről a főváros irányába.

Az M7-es autópálya főváros felé vezető szakaszán az autósoknak nem kell tartaniuk a traffipaxtól, hiszen a 10 km/h-s átlagsebesség sem ritka.
Végtelen sor az M7-es autópályán a főváros felé.
Forrás:  M1, M7 autópálya-figyelő

Ne feledjék: Hétvégén lezárják az M7-est

Több mint 12 órás lezárásra kell készülniük az autósoknak a sztrádán. Íme a részletek!


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu