Még a csiga is gyorsabb: Ezért áll az élet az M7-esen (helyszíni fotó)

A lassulás fő oka az érdi és a tárnoki csomópont között zajló útépítési munkálatok. A terelésépítés miatt a Budapest felé haladva már 3 km-t meghaladó torlódás, dugó alakult ki a munkaterület mögött az M7-es autópálya 16-os és a 22-es kilométere között. Így aki teheti, érdemes alternatív útvonalat választania Székesfehérvárról és a környékéről a főváros irányába.

Végtelen sor az M7-es autópályán a főváros felé.

Forrás: M1, M7 autópálya-figyelő

