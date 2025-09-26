39 perce
Még a csiga is gyorsabb: Ezért áll az élet az M7-esen (helyszíni fotó)
A kora reggeli dugókhoz már hozzászoktunk, de ma délelőtt a csigatempó lett úrrá a sztrádán. Az M7-es autópálya főváros felé vezető szakaszán mindenesetre az autósoknak nem kell tartaniuk a traffipaxtól, hiszen a 10 km/h-s átlagsebesség sem ritka, ami igencsak próbára teszi a türelmet.
A lassulás fő oka az érdi és a tárnoki csomópont között zajló útépítési munkálatok. A terelésépítés miatt a Budapest felé haladva már 3 km-t meghaladó torlódás, dugó alakult ki a munkaterület mögött az M7-es autópálya 16-os és a 22-es kilométere között. Így aki teheti, érdemes alternatív útvonalat választania Székesfehérvárról és a környékéről a főváros irányába.
