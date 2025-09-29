szeptember 29., hétfő

Ezt ne hagyja ki!

46 perce

193 tonna! Ez a Velencei „szörnyeteg" miatt állt az M7-es forgalma (helyszíni fotók)

Címkék#Budapest#M7-es autópálya#MKIF#tonna#kerékpáros híd#Velence#pályazár

​Látványos felvételeket hoztunk az éjszakai akcióról! Elképesztő logisztikai műveletet hajtottak végre ugyanis az MKIF szakemberei a hétvégén az M7-es autópálya Velence melletti szakaszán. Szombatról vasárnapra virradó éjjel egy látványos, 10 órás éjszakai munka során emelték a helyére az új Velencei gyalogos-kerékpáros híd első elemeit a Budapest felé vezető oldal felett.

Feol.hu

​A munkálatokat – a tervek szerint – forgalom elől teljesen lezárt pályatesten végezték, de a gyors és precíz kivitelezésnek köszönhetően a tervezettnél két órával hamarabb,  már vasárnap 9:54-kor feloldották a pályazárat és újra szabadon járhatóvá vált a Budapest felé vezető sáv az M7-es autópályán.

​Látványos felvételeket hoztunk az éjszakai akcióról! Elképzelhetetlennek hit számok: 193 tonna, 80 méter hosszú szerkezet tűnt fel az M7-esen, Velencénél.
Így emelték be a Velencei híd egyes elemeit, ami miatt 10 órára megállt az M7-es!
Fotó: MKIF

​Elképzelhetetlen számok az M7-esről

​Az MKIF által közzétett adatok szerint a hídépítés tényleg a nagyságrendekről szólt. A teljes, 193 tonnás, 80 méter hosszú szerkezetet 8 elemből állították össze. A helyszínre szállított elemeket kettesével összeillesztették, majd a szombat éjszakai beemelés alkalmával összesen 4 elemet daruztak a helyére. A Velencei gyalogos-kerékpáros híd következő elemek beemelése már októberben várható. Az MKIF jelezte, hogy ezekről a munkálatokról is időben és előre tájékoztatni fogja a közlekedőket.

(Galéria a képre kattintva!)

193 tonnás monstrum az M7-es felett

Fotók: MKIF

Miért kellett új híd?

​Az MKIF közleményéből kiderül az is, hogy az új híd nem csak azért épül, mert a régi szerkezet felújítása drágább lett volna egy új felépítésénél, hanem mert a jövőbeni autópálya-bővítés miatt is szükség van rá. ​Az új hídszerkezet a jelenlegi, 3 méter széles és meredek, 9%-os emelkedőjű híd mellett, attól nagyjából 20 méterre épül fel. Ez a megoldás növeli a közlekedés biztonságát. Az új átkelő sokkal komfortosabb lesz a bicikliseknek és gyalogosoknak is.

