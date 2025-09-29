193 tonna! Ez a Velencei „szörnyeteg" miatt állt az M7-es forgalma (helyszíni fotók)

​A munkálatokat – a tervek szerint – forgalom elől teljesen lezárt pályatesten végezték, de a gyors és precíz kivitelezésnek köszönhetően a tervezettnél két órával hamarabb, már vasárnap 9:54-kor feloldották a pályazárat és újra szabadon járhatóvá vált a Budapest felé vezető sáv az M7-es autópályán.

Így emelték be a Velencei híd egyes elemeit, ami miatt 10 órára megállt az M7-es!

Fotó: MKIF

​Elképzelhetetlen számok az M7-esről

​Az MKIF által közzétett adatok szerint a hídépítés tényleg a nagyságrendekről szólt. A teljes, 193 tonnás, 80 méter hosszú szerkezetet 8 elemből állították össze. A helyszínre szállított elemeket kettesével összeillesztették, majd a szombat éjszakai beemelés alkalmával összesen 4 elemet daruztak a helyére. A Velencei gyalogos-kerékpáros híd következő elemek beemelése már októberben várható. Az MKIF jelezte, hogy ezekről a munkálatokról is időben és előre tájékoztatni fogja a közlekedőket.

(Galéria a képre kattintva!)