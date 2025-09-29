1 órája
193 tonna! Ez a Velencei „szörnyeteg" miatt állt az M7-es forgalma (helyszíni fotók)
Látványos felvételeket hoztunk az éjszakai akcióról! Elképesztő logisztikai műveletet hajtottak végre ugyanis az MKIF szakemberei a hétvégén az M7-es autópálya Velence melletti szakaszán. Szombatról vasárnapra virradó éjjel egy látványos, 10 órás éjszakai munka során emelték a helyére az új Velencei gyalogos-kerékpáros híd első elemeit a Budapest felé vezető oldal felett.
A munkálatokat – a tervek szerint – forgalom elől teljesen lezárt pályatesten végezték, de a gyors és precíz kivitelezésnek köszönhetően a tervezettnél két órával hamarabb, már vasárnap 9:54-kor feloldották a pályazárat és újra szabadon járhatóvá vált a Budapest felé vezető sáv az M7-es autópályán.
Elképzelhetetlen számok az M7-esről
Az MKIF által közzétett adatok szerint a hídépítés tényleg a nagyságrendekről szólt. A teljes, 193 tonnás, 80 méter hosszú szerkezetet 8 elemből állították össze. A helyszínre szállított elemeket kettesével összeillesztették, majd a szombat éjszakai beemelés alkalmával összesen 4 elemet daruztak a helyére. A Velencei gyalogos-kerékpáros híd következő elemek beemelése már októberben várható. Az MKIF jelezte, hogy ezekről a munkálatokról is időben és előre tájékoztatni fogja a közlekedőket.
(Galéria a képre kattintva!)
193 tonnás monstrum az M7-es felettFotók: MKIF
Miért kellett új híd?
Az MKIF közleményéből kiderül az is – amiről a FEOL is többször beszámolt –, hogy az új híd nem csak azért épül, mert a régi szerkezet felújítása drágább lett volna egy új felépítésénél, hanem mert a jövőbeni autópálya-bővítés miatt is szükség van rá. Az új hídszerkezet a jelenlegi, 3 méter széles és meredek, 9%-os emelkedőjű híd mellett, attól nagyjából 20 méterre épül fel. Ez a megoldás növeli a közlekedés biztonságát. Az új átkelő sokkal komfortosabb lesz a bicikliseknek és gyalogosoknak is.
