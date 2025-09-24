szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

19°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

50 perce

Figyelem! Lezárják az M7-est, elkerülhetetlen a káosz (térkép)

Címkék#Budapest#M7-es autópálya#MKIF#kerékpáros#káosz#dugó#híd

Több mint 12 órás lezárásra kell készülniük az autósoknak a sztrádán. Az MKIF szerda délelőtt közölte, az M7-es autópálya, mely részeit érinti a pályazár. Kétségtelen, hogy a Velencei-tó melletti települések forgalma is megnő, így elkerülhetetlen lesz a dugó.

Feol.hu
Figyelem! Lezárják az M7-est, elkerülhetetlen a káosz (térkép)

Dugó az M7-es autópályán (illusztráció)

Forrás: MW/Archív

​Szeptember 27-én, szombat este 23:59-től egészen másnap délig  lezárják az M7-es autópálya Budapest felé vezető szakaszát az 57-es (Agárdi) és a 42-es kilométer (Kápolnásnyék) között. Az MKIF (Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.) tájékoztatása szerint a korlátozásra a biztonságos munkavégzés érdekében kerül sor, ami jelentős forgalmi dugókat és torlódásokat okozhat a környéken. Tudniillik, újabb üteméhez érkezett az új gyalogos- és kerékpáros híd építése az M7-es autópályán Velencénél.

Hatalmas torlódás várható a 7-es főúton, miután lezárják az M7-est a hétvégén. Mutatjuk, miért van szükség erre, terelést is kiépítenek.
​Figyelem! Hatalmas torlódás várható a 7-es főúton, miután lezárják az M7-est a hétvégén.
Fotó: MKIF

Terelés, útvonal az M7-es lezárás miatt

​A lezárás ideje alatt az M7-esen közlekedőknek a 7-es főútra kell terelődniük – írja az MKIF. Az autópályára a 42-es kilométernél, a Kápolnásnyék csomópontnál lehet majd visszahajtani. A terelőútvonalat sárga táblákkal jelölik majd a könnyebb tájékozódás érdekében. A terelés a környező, a Velencei-tónál lévő településeket is érinti, így Gárdonyban a Gárdonyi Géza utcai és Posta utcai jelzőlámpák sárga villogó üzemmódra váltanak. Az autósoknak fokozott figyelemmel kell közlekedniük, különösen a kijelölt terelőútvonalon, és be kell tartaniuk az előírt sebességhatárokat. A megnövekedett forgalom miatt a helyi utakon is jelentős torlódásokra kell számítani. Aki ezen a szakaszon tervez utazni, érdemes jóval a megszokottnál több időt rászánnia az utazásra.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu