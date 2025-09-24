Figyelem! Lezárják az M7-est, elkerülhetetlen a káosz (térkép)

​Szeptember 27-én, szombat este 23:59-től egészen másnap délig lezárják az M7-es autópálya Budapest felé vezető szakaszát az 57-es (Agárdi) és a 42-es kilométer (Kápolnásnyék) között. Az MKIF (Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.) tájékoztatása szerint a korlátozásra a biztonságos munkavégzés érdekében kerül sor, ami jelentős forgalmi dugókat és torlódásokat okozhat a környéken. Tudniillik, újabb üteméhez érkezett az új gyalogos- és kerékpáros híd építése az M7-es autópályán Velencénél.

​Figyelem! Hatalmas torlódás várható a 7-es főúton, miután lezárják az M7-est a hétvégén.

Fotó: MKIF

Terelés, útvonal az M7-es lezárás miatt

​A lezárás ideje alatt az M7-esen közlekedőknek a 7-es főútra kell terelődniük – írja az MKIF. Az autópályára a 42-es kilométernél, a Kápolnásnyék csomópontnál lehet majd visszahajtani. A terelőútvonalat sárga táblákkal jelölik majd a könnyebb tájékozódás érdekében. A terelés a környező, a Velencei-tónál lévő településeket is érinti, így Gárdonyban a Gárdonyi Géza utcai és Posta utcai jelzőlámpák sárga villogó üzemmódra váltanak. Az autósoknak fokozott figyelemmel kell közlekedniük, különösen a kijelölt terelőútvonalon, és be kell tartaniuk az előírt sebességhatárokat. A megnövekedett forgalom miatt a helyi utakon is jelentős torlódásokra kell számítani. Aki ezen a szakaszon tervez utazni, érdemes jóval a megszokottnál több időt rászánnia az utazásra.