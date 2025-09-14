szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

17°
+29
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
M1-es autópálya bővítése

38 perce

Az M1-es munkálatai miatt a MÁV is készül a korlátozásokra

Címkék#munkálatok#m1#sebesvonat#MÁV#M1-es autópálya

Továbbra is zajlik az M1-es autópálya bővítése, hétfőtől azonban a vonatközlekedést is érintik a munkálatok. A MÁV-csoport is készül a korlátozásokra.

Feol.hu
Az M1-es munkálatai miatt a MÁV is készül a korlátozásokra

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Közösségi oldalán adott tájékoztatást MÁV-csoport, miszerint hétfőtől fokozottan készülnek az M1-es autópálya bővítése miatti korlátozásokra. Mint írják, a hét elejétől triplázzák a legforgalmasabb győri S10-es és oroszlányi S12-es személyvonatokban közlekedő FLIRT motorvonatokat. A MÁV tájékoztatása szerint két reggeli sebesvonatot emeletes KISS motorvonattal, a Savaria és a Scarbantia InterCityket pedig több kocsival indítanak útnak.

máv-csoport _ M1-es autópálya
A MÁV-csoport is készül az M1-es autópálya bővítése miatti korlátozásokra.
Forrás: VN-archív

Kisegítőjáratok is készenlétbe állnak az M1-es bővítése miatt

„Készenlétbe állítjuk a MÁVbuszokat is, melyeket szükség esetén nemcsak a vonatok, hanem a VOLÁN járatok kisegítésére is be lehet vetni.”

 – írja tájékoztatásában a Máv-csoport.

Amennyiben az utasforgalom alakulása indokolttá teszi, tartalék buszokat indítanak, vagy akár változtatnak a gyorsított vonatok megállási rendjén annak érdekében, hogy az M1-es autópálya bővítések miatti korlátozások ellenére is zökkenőmentes legyen a közlekedés.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu