Az M1-es munkálatai miatt a MÁV is készül a korlátozásokra

Közösségi oldalán adott tájékoztatást MÁV-csoport, miszerint hétfőtől fokozottan készülnek az M1-es autópálya bővítése miatti korlátozásokra. Mint írják, a hét elejétől triplázzák a legforgalmasabb győri S10-es és oroszlányi S12-es személyvonatokban közlekedő FLIRT motorvonatokat. A MÁV tájékoztatása szerint két reggeli sebesvonatot emeletes KISS motorvonattal, a Savaria és a Scarbantia InterCityket pedig több kocsival indítanak útnak.

Forrás: VN-archív

Kisegítőjáratok is készenlétbe állnak az M1-es bővítése miatt

„Készenlétbe állítjuk a MÁVbuszokat is, melyeket szükség esetén nemcsak a vonatok, hanem a VOLÁN járatok kisegítésére is be lehet vetni.”

– írja tájékoztatásában a Máv-csoport.

Amennyiben az utasforgalom alakulása indokolttá teszi, tartalék buszokat indítanak, vagy akár változtatnak a gyorsított vonatok megállási rendjén annak érdekében, hogy az M1-es autópálya bővítések miatti korlátozások ellenére is zökkenőmentes legyen a közlekedés.