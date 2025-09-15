szeptember 15., hétfő

M1-es autópálya

1 órája

Fejérbe is érkezik a kedvezményes autópálya matrica

Címkék#m1#autópálya matrica#M1-es autópálya

Az M1-es autópálya bővítése miatt új matricatípust vezetnek be, amit kedvezményesen lehet majd megvásárolni. Az Építési és Közlekedési Minisztérium most tisztázta, kik élhetnek majd az új lehetőséggel, ami 2026. január 1-jén lép életbe.

Feol.hu

A nemrégiben elkezdődött bővítési munkálatok évekig tartanak majd az M1-es autópályán, ami természetesen jelentősen befolyásolja majd a közlekedést. A vezess.hu korábban arról számolt be, hogy az autópályát rendszeresen használók számára egyedi „négymegyematricát” vezetnek be, ezzel kompenzálva az esetleges fennakadásokat.

M1-es autópálya_matrica
Januártól jön a kedvezményes autópálya matrica a az M1-es autópálya felújítása miatt. 
Forrás: FMH-archív

Érkezik a kedvezményes matrica az M1-es bővítése miatt

Eddig nem lehetett tudni pontosan, hogy kik vásárolhatnak majd ilyen kedvezményes matricát, ám most az Építési és Közlekedési Minisztérium most tisztázta, hogy az érintett négy megye (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) autósai élhetnek ezzel a lehetőséggel januártól. 

A vezess.hu kérdésére a minisztérium elárulta: 

Az új terméket bárki megvásárolhatja, nemcsak az érintett megyében élők. Tájékoztatásuk szerint pedig ez a matricatípus Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megye összes fizetős útjára érvényes lesz.

Arról, hogy pontosan mely gépjárműtípusokra és milyen összegért lehet megvásárolni a kedvezményes matricákat, ide kattintva olvashatnak.

 

