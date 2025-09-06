Egy lóvásáron tették lóvá a gyanútlan férfit

Egy lóvásár mindig izgalmas esemény, de nem minden esetben végződik happy enddel. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóközleménye nyomán a teol.hu számolt be arról az esetről, amikor egy szekszárdi férfit vertek át egy bajai lóvásáron.

Lóvásár alkalmával nem minden alku végződik szerencsésen

Fotó: Ábrahám Alexandra

A férfi megalkudott az eladóval, tenyérbe csaptak, kifizette a ló árát, majd hazament várni az új szerzeményt. A ló azonban soha nem érkezett meg a szekszárdi istállóba. Amikor a vevő kérdőre vonta az eladót, az közölte: meggondolta magát, a lovat mégis megtartja, a pénzt pedig már elköltötte.

Lóvásár és a modern átverések

Ma már nem feltétlenül lóvásár keretében, hanem hamis weboldalakon, telefonos csalásokban, vagy akár mesterséges intelligencia segítségével próbálják kihúzni a pénzt a gyanútlan áldozatok zsebéből.