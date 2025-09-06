33 perce
Egy lóvásáron tették lóvá a gyanútlan férfit
Egy férfi komoly veszteséget szenvedett, amikor egy tisztességtelen alku áldozata lett. Lóvásáron fizetett egy állatért, azonban az eladó meggondolta magát.
Egy lóvásár mindig izgalmas esemény, de nem minden esetben végződik happy enddel. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóközleménye nyomán a teol.hu számolt be arról az esetről, amikor egy szekszárdi férfit vertek át egy bajai lóvásáron.
A férfi megalkudott az eladóval, tenyérbe csaptak, kifizette a ló árát, majd hazament várni az új szerzeményt. A ló azonban soha nem érkezett meg a szekszárdi istállóba. Amikor a vevő kérdőre vonta az eladót, az közölte: meggondolta magát, a lovat mégis megtartja, a pénzt pedig már elköltötte.
Lóvásár és a modern átverések
Ma már nem feltétlenül lóvásár keretében, hanem hamis weboldalakon, telefonos csalásokban, vagy akár mesterséges intelligencia segítségével próbálják kihúzni a pénzt a gyanútlan áldozatok zsebéből.
