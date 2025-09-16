Mi az, ami megmutatja az alagút végén a fényt, ha valakinek daganata van

A Fejér Megyei Szent György Kórház konferencia termében tartottak előadásokat szeptember 15-én egy súlyos betegségről. A Limfóma világnapja alkalmából tartott szakmai napon minden oldalról megközelítették a betegséget. Az előadások kezdetét megelőző percekben már nem volt hely a pótszékeknek sem a teremben, annyi érdeklődő várta A Limfóma Világnapja alkalmából tartott szakmai napot.

A Limfóma Világnapja alkalmából tartottak konferenciát. Fotó: Nagy Norbert

– A limfóma a nyirokrendszerből kiinduló megbetegedés, melyben a fehérvérsejtek közül az ún. limfociták érintettek. A nyirokrendszer az immunrendszer részét képezi, a limfociták fontos szerepet töltenek be a fertőzések elleni küzdelemben. A betegségben abnormális limfociták kóros szaporulata figyelhető meg. Ezek a felszaporodott limfociták funkciójukat nem képesek ellátni. A betegség főként a nyirokrendszert, a nyirokereket és nyirokcsomókat érinti, de más szervekre is kiterjedhet – olvasható az egészségvonalon.

Együtt tartották meg a világnapot

– A kórház részéről is nagyon fontosnak tartjuk, hogy a különböző betegségek világnapjait együtt tartsuk meg a betegekkel. Ilyen A Limfóma Világnapja is, mely 2004 óta világnap. A betegség gyógyítása igazi csapatmunka, mert kell hozzá orvos, ápoló, pszichológus, gyógyszerész és nem utolsósorban a legfontosabb, a beteg és a családtagok. Egy ilyen előadás-sorozattal lehetőséget adunk a tudásmegosztásra is, melynek keretében a legújabb információkat is meg tudjuk osztani a résztvevőkkel – fogalmazott Nyakas Eszter, a kórház ápolási igazgatója, aki röviden megnyitotta a szakmai napot.

Minden irányból közelítenek a gyógyulásért

Elsőként Dömötör Mária tartott előadást a limfóma diagnosztika első lépéseivel kapcsolatban, majd Szomor Árpád beszélt a megjelenteknek a laborvizsgálatok jelentőségéről. Tóth Enikő a gyógyszerészek szerepéről beszélt, míg Baráthné Kalmár Lilla „A PICC line használatának előnyeiről a kemoterápiában címmel tartott előadást. Pájer Alexandra arra a fontos területre mutatott rá, hogy mi is a pszichológus feladata a betegágy mellett.