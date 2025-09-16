2 órája
Mi az, ami megmutatja az alagút végén a fényt, ha valakinek daganata van
Egyéni történetek, közös nehézségek és tanácsok hangzottak el a A Limfóma Világnapján Székesfehérváron. A sokarcú betegség a nyirokrendszer sejtjeit, a fehérvérsejteket, más néven limfocitákat támadja. A világnapon előadásokra várták a Szent György Kórház szakemberei az érintetteket és a hozzátartozókat. A közös küzdelemről, a tapasztalatokról beszéltek orvosok, gyógyszerészek és betegek.
A Fejér Megyei Szent György Kórház konferencia termében tartottak előadásokat szeptember 15-én egy súlyos betegségről. A Limfóma világnapja alkalmából tartott szakmai napon minden oldalról megközelítették a betegséget. Az előadások kezdetét megelőző percekben már nem volt hely a pótszékeknek sem a teremben, annyi érdeklődő várta A Limfóma Világnapja alkalmából tartott szakmai napot.
– A limfóma a nyirokrendszerből kiinduló megbetegedés, melyben a fehérvérsejtek közül az ún. limfociták érintettek. A nyirokrendszer az immunrendszer részét képezi, a limfociták fontos szerepet töltenek be a fertőzések elleni küzdelemben. A betegségben abnormális limfociták kóros szaporulata figyelhető meg. Ezek a felszaporodott limfociták funkciójukat nem képesek ellátni. A betegség főként a nyirokrendszert, a nyirokereket és nyirokcsomókat érinti, de más szervekre is kiterjedhet – olvasható az egészségvonalon.
A limfóma két nagy csoportja
Együtt tartották meg a világnapot
– A kórház részéről is nagyon fontosnak tartjuk, hogy a különböző betegségek világnapjait együtt tartsuk meg a betegekkel. Ilyen A Limfóma Világnapja is, mely 2004 óta világnap. A betegség gyógyítása igazi csapatmunka, mert kell hozzá orvos, ápoló, pszichológus, gyógyszerész és nem utolsósorban a legfontosabb, a beteg és a családtagok. Egy ilyen előadás-sorozattal lehetőséget adunk a tudásmegosztásra is, melynek keretében a legújabb információkat is meg tudjuk osztani a résztvevőkkel – fogalmazott Nyakas Eszter, a kórház ápolási igazgatója, aki röviden megnyitotta a szakmai napot.
Minden irányból közelítenek a gyógyulásért
Elsőként Dömötör Mária tartott előadást a limfóma diagnosztika első lépéseivel kapcsolatban, majd Szomor Árpád beszélt a megjelenteknek a laborvizsgálatok jelentőségéről. Tóth Enikő a gyógyszerészek szerepéről beszélt, míg Baráthné Kalmár Lilla „A PICC line használatának előnyeiről a kemoterápiában címmel tartott előadást. Pájer Alexandra arra a fontos területre mutatott rá, hogy mi is a pszichológus feladata a betegágy mellett.
Az alagút végén a fény
A szakmai nap utolsó előadója maga a beteg volt, aki arról beszélt a megjelenteknek, hogy milyen is limfómával élni?
– Úgy terveztem az előadásomat, hogy elmondjam a megjelenteknek, hogy milyen is a mindennapi élet a limfómával együtt? Arról, hogy milyen nehézségei vannak, hogy miből tud az ember táplálkozni, hogy pozitívan álljon hozzá a dolgokhoz, illetve hogy mi az, ami erőt ad és ami megmutatja az alagút végén a fényt? Ami nekem erőt ad, az a közösség, amivel körülveszem magam, vagyis a család, a barátok, a munkatársak., a munkahely, és emellett persze csinálom azt, amit az orvosok mondanak, és ez a legfontosabb szerintem, mert úgy gyógyulhatunk meg és úgy haladhatunk előre, ha betartjuk az orvosi utasításokat. Én csak addig foglalkozom ezzel a betegséggel, amíg tudom, hogy kell. Amikor megtettem, amire az orvosok utasítottak, lezárom magamban, és teszem a dolgom. Én szerencsés vagyok, hogy ezt meg tudom tenni. Akinek ez a lezárás nem megy, annak mindenképpen kell keresnie valamit, amivel foglalkozni tud, ami elvonja a figyelmét. Talán ezért dolgozom én is sokkal többet mint esetleg kellene, vagy szabadna – mondta a záróelőadást magára vállaló Szabó Róbert.