Áruházlánc

1 órája

Bezár az egyik Lidl - mutatjuk, hová mehetnek a vásárlók

Feol.hu
Bezár az egyik népszerű Lidl áruház, de szerencsére nem véglegesen.

Fotó: Róka László / MTI

A Dunaújvárostól délre eső települések lakói eddig a Solton található Lidl áruházba járhattak vásárolni. Ez az üzlet szeptember 14-én bezár, de szerencsére nem véglegesen, hanem felújítás miatt. Az áruházlánc tájékoztatása szerint nem sokáig tartanak a munkálatok, így hamarosan újra megnyitja kapuit az immár megújult bolt.

A felújítás idején a vásárlók a dunaújvárosi Lidl üzleteket kereshetik fel

A Velinszky utcai áruházat például tavaly nyáron újították fel, és valószínűleg Solton is hasonló korszerűsítések zajlanak majd. A megnövekedett forgalomra azonban fel kell készülni a környék többi boltjában - írja cikkében a duol.

Részletek és pontos dátumok ide kattintva az eredeti cikkben olvashatók.

Bezárt a népszerű hazai üzletlánc

Nem rég beszámoltunk arról, hogy egy másik nagy hazai üzletlánc is bejelentette, hogy szeptember 1-én bezárja kaput, azonban végelegesen. Erről bővebben IDE kattintva cikkünkben olvashatnak. 

Őszi kupon akció

Ha nem ragaszkodunk feltétlenül a Lidl üzleteihez, egy másik hazai áruház szeptemberben hatalmas kupon akciót tart, amelyet nem érdemes kihagyni. A részletekről egy korábbi cikkünkben írtunk, amely IDE kattintva olvasható.

 

