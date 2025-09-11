Bezár az egyik Lidl - mutatjuk, hová mehetnek a vásárlók

A Dunaújvárostól délre eső települések lakói eddig a Solton található Lidl áruházba járhattak vásárolni. Ez az üzlet szeptember 14-én bezár, de szerencsére nem véglegesen, hanem felújítás miatt. Az áruházlánc tájékoztatása szerint nem sokáig tartanak a munkálatok, így hamarosan újra megnyitja kapuit az immár megújult bolt.

A felújítás idején a vásárlók a dunaújvárosi Lidl üzleteket kereshetik fel

A Velinszky utcai áruházat például tavaly nyáron újították fel, és valószínűleg Solton is hasonló korszerűsítések zajlanak majd. A megnövekedett forgalomra azonban fel kell készülni a környék többi boltjában - írja cikkében a duol.

