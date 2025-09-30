szeptember 30., kedd

Akció

43 perce

Lidl akció - most extrém olcsón szerezheted be, de van egy fontos feltétel!

Lidl Magyarország

A népszerű üzletlánc ismét forró ajánlatokkal várja a vásárlókat. A Lidl akció keretében több népszerű termékhez is jóval olcsóbban juthatnak hozzá az érdeklődők. Egy apró trükk azonban szükséges, hogy a kasszánál tényleg kevesebbet fizess.

Sabjanics-Somlai Petra
Lidl akciós ajánlatok várják a vásárlókat

Forrás: Lidl

Ha valaki azt hinné, hogy az akciós áraknak már nem lehet hinni, a Lidl most rácáfol. A boltlánc hétről hétre újabb meglepetésekkel készül, és az őszi szezonban különösen látványos árengedmények érkeztek. A Lidl akció sokak figyelmét felkeltette, egyre többen vadásznak az ilyen lehetőségekre, hiszen rengeteg terméket most extrém alacsony áron lehet hazavinni, persze csak akkor, ha ismered a „titkos” kulcsot a kedvezményekhez.

Lidl akció háztartási és kerti termékek
A Lidl akcióban a kerthez és a háztartáshoz szükséges eszközök is olcsóbban kaphatók
Forrás:  Wirestock Creators

Lidl akció: a kert és a kamra is olcsóbban tölthető fel

Az őszi szezonban nemcsak a kamrapolcokra, hanem a kertre is érdemes gondolni. A Lidl akció egyik nagy slágere most a Parkside akkumulátoros sövényvágó, amely komoly kedvezménnyel kapható. Sok kerttulajdonos éppen ilyenkor rendezi a bokrokat, sövényeket, most pedig jóval olcsóbban juthatnak hozzá egy praktikus eszközhöz, amely megkönnyíti a munkát. Nem csak a szerszámokért éri meg betérni: több élelmiszer is extra áron vihető haza, így a Lidl akció egyszerre szól a hétvégi családi bevásárlásról és a ház körüli munkákról.

Az akció most különösen népszerű a családok körében, hiszen a nagybevásárlás költségein és a ház körüli teendők kiadásain is jelentős összeget lehet spórolni. A közösségi oldalakon is egyre többen osztják meg, milyen filléres árakon sikerült beszerezniük olyan termékeket, amelyek máskor komolyabb kiadást jelentenének.

Tudtad, hogy a Lidl Plus kártyával nemcsak extra kedvezményeket kapsz, hanem digitális blokkot is tárolhatsz benne? Így sokkal könnyebb a garanciaintézés, ígyez a funkció már most sok vásárló kedvence lett.

Miért fontos a Lidl Plus?

A legtöbb kedvezmény csak a digitális kártyával érhető el, ezért aki nem aktiválja az appot, könnyen hoppon maradhat. A vásárlók szerint a folyamat egyszerű, és pár perc alatt telepíthető a mobilra.

A népszerű üzletlánc akciója tehát ismét nagyot szól! A kedvezményekért azonban ne felejtsd otthon a Lidl Plus applikációt. Ha időben lépsz, most olyan termékekhez juthatsz hozzá extrém alacsony áron, amelyekre máskor mélyen a pénztárcádba kellene nyúlni. Legyen szó a kert rendbetételéről vagy a hűtő feltöltéséről, most mindenki találhat magának kihagyhatatlan ajánlatot.

 

