43 perce
Lidl akció - most extrém olcsón szerezheted be, de van egy fontos feltétel!
A népszerű üzletlánc ismét forró ajánlatokkal várja a vásárlókat. A Lidl akció keretében több népszerű termékhez is jóval olcsóbban juthatnak hozzá az érdeklődők. Egy apró trükk azonban szükséges, hogy a kasszánál tényleg kevesebbet fizess.
Lidl akciós ajánlatok várják a vásárlókat
Forrás: Lidl
Ha valaki azt hinné, hogy az akciós áraknak már nem lehet hinni, a Lidl most rácáfol. A boltlánc hétről hétre újabb meglepetésekkel készül, és az őszi szezonban különösen látványos árengedmények érkeztek. A Lidl akció sokak figyelmét felkeltette, egyre többen vadásznak az ilyen lehetőségekre, hiszen rengeteg terméket most extrém alacsony áron lehet hazavinni, persze csak akkor, ha ismered a „titkos” kulcsot a kedvezményekhez.
Lidl akció: a kert és a kamra is olcsóbban tölthető fel
Az őszi szezonban nemcsak a kamrapolcokra, hanem a kertre is érdemes gondolni. A Lidl akció egyik nagy slágere most a Parkside akkumulátoros sövényvágó, amely komoly kedvezménnyel kapható. Sok kerttulajdonos éppen ilyenkor rendezi a bokrokat, sövényeket, most pedig jóval olcsóbban juthatnak hozzá egy praktikus eszközhöz, amely megkönnyíti a munkát. Nem csak a szerszámokért éri meg betérni: több élelmiszer is extra áron vihető haza, így a Lidl akció egyszerre szól a hétvégi családi bevásárlásról és a ház körüli munkákról.
Az akció most különösen népszerű a családok körében, hiszen a nagybevásárlás költségein és a ház körüli teendők kiadásain is jelentős összeget lehet spórolni. A közösségi oldalakon is egyre többen osztják meg, milyen filléres árakon sikerült beszerezniük olyan termékeket, amelyek máskor komolyabb kiadást jelentenének.
Tudtad, hogy a Lidl Plus kártyával nemcsak extra kedvezményeket kapsz, hanem digitális blokkot is tárolhatsz benne? Így sokkal könnyebb a garanciaintézés, ígyez a funkció már most sok vásárló kedvence lett.
Miért fontos a Lidl Plus?
A legtöbb kedvezmény csak a digitális kártyával érhető el, ezért aki nem aktiválja az appot, könnyen hoppon maradhat. A vásárlók szerint a folyamat egyszerű, és pár perc alatt telepíthető a mobilra.
A népszerű üzletlánc akciója tehát ismét nagyot szól! A kedvezményekért azonban ne felejtsd otthon a Lidl Plus applikációt. Ha időben lépsz, most olyan termékekhez juthatsz hozzá extrém alacsony áron, amelyekre máskor mélyen a pénztárcádba kellene nyúlni. Legyen szó a kert rendbetételéről vagy a hűtő feltöltéséről, most mindenki találhat magának kihagyhatatlan ajánlatot.