Lezárták a Hosszúsétatér egy részét, érdemes időben útnak indulni
Mától megváltozik a közlekedés a Hosszúsétatéren, a felújítás idején az érintett útszakaszt lezárták.
Fotó: Nagy Norbert
Az ÖKK közleménye szerint a Horvát István utcai sávhosszabbítás és a Horvát István utca–Hosszúsétatér csomópont felújítása miatt mától nem hajthatnak át az autósok a Hosszúsétatér Horvát István utca és Balatoni út közötti szakaszán. A munkálatok idején a Balatoni út felől továbbra is megközelíthető és elhagyható marad ez a rész.
A lezárás 2025. szeptember 19-ig, péntekig érvényes. A városvezetés a közlekedők türelmét és megértését kéri a felújítás idejére.
