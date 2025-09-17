Lezárták a Hosszúsétatér egy részét, érdemes időben útnak indulni

Az ÖKK közleménye szerint a Horvát István utcai sávhosszabbítás és a Horvát István utca–Hosszúsétatér csomópont felújítása miatt mától nem hajthatnak át az autósok a Hosszúsétatér Horvát István utca és Balatoni út közötti szakaszán. A munkálatok idején a Balatoni út felől továbbra is megközelíthető és elhagyható marad ez a rész.

A lezárás 2025. szeptember 19-ig, péntekig érvényes. A városvezetés a közlekedők türelmét és megértését kéri a felújítás idejére.