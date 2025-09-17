szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

19°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlemény

3 órája

Lezárták a Hosszúsétatér egy részét, érdemes időben útnak indulni

Címkék#közlemény#ÖKK#Balatoni út#Hosszúsétatér#Horvát István utca

Mától megváltozik a közlekedés a Hosszúsétatéren, a felújítás idején az érintett útszakaszt lezárták.

Feol.hu
Lezárták a Hosszúsétatér egy részét, érdemes időben útnak indulni

Fotó: Nagy Norbert

Az ÖKK közleménye szerint a Horvát István utcai sávhosszabbítás és a Horvát István utca–Hosszúsétatér csomópont felújítása miatt mától nem hajthatnak át az autósok a Hosszúsétatér Horvát István utca és Balatoni út közötti szakaszán. A munkálatok idején a Balatoni út felől továbbra is megközelíthető és elhagyható marad ez a rész.

A lezárás 2025. szeptember 19-ig, péntekig érvényes. A városvezetés a közlekedők türelmét és megértését kéri a felújítás idejére.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu